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"Очередная порция военнопленных или самоубийцы?" - У провокаторов в Керченском проливе лишь два пути, уверены в Сети

22 февраля 2019, 11:24  •  253 • В мире
В Сети дают прогноз новой керченской провокации Киева - "порция военнопленных или самоубийцы?".
Два бронекатера "Гюрза" и десантно-штурмовой катер "Кентавр" вышли из Одесского порта. На борту последнего находится взвод морской пехоты в полном вооружении.
По официальной версии, корабли покинули порт для участия в учениях.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о том, что Киев в настоящее время готовит новую провокацию в Керченском проливе с пригласительными для НАТО. "И приглашает НАТО", - отметил глава российского МИД.
В Сети же строят свои варианты о провокациях Киева. Основных варианта два, полагают пользователи, - опять объявить кого-то военнопленными или спровоцировать российских пограничников, чтобы вызвать на себя огонь.
Военные корабли Украины (два катера «Гюрза» и десантный «Кентавр» движутся в сторону Керченского пролива. На борту находятся моряки, морпехи ВСУ и, по неподтвержденным данным, двое офицеров-инструкторов страны НАТО.

Делаем ставки: очередная порция военнопленных или самоубийцы?
— Василиса (@VasyaTerkina) 21 февраля 2019 г.

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