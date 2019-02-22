"Очередная порция военнопленных или самоубийцы?" - У провокаторов в Керченском проливе лишь два пути, уверены в Сети

Два бронекатера "Гюрза" и десантно-штурмовой катер "Кентавр" вышли из Одесского порта. На борту последнего находится взвод морской пехоты в полном вооружении.

По официальной версии, корабли покинули порт для участия в учениях.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о том, что Киев в настоящее время готовит новую провокацию в Керченском проливе с пригласительными для НАТО. "И приглашает НАТО", - отметил глава российского МИД.

В Сети же строят свои варианты о провокациях Киева. Основных варианта два, полагают пользователи, - опять объявить кого-то военнопленными или спровоцировать российских пограничников, чтобы вызвать на себя огонь.