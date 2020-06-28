|
"Очередная фальшивка": Трамп встал на защиту России от фейков
28 июня 2020, 23:00 • 69 • Политика
Президент США Дональд Трамп встал на защиту России от фейков. "Очередная фальшивка", - описал политик новую статью в The New York Times.
Президент США Дональд Трамп обрушился с жёсткой критикой на The New York Times. По мнению главы государства, в издании публикуются "заказные" материалы от неизвестных источников.
Поводом стал материал, в котором говорилось о том, что военная разведка России якобы предлагала боевикам в Афганистане награду за нападения на базирующихся в регионе американских солдат. Однако Трамп опроверг все слухи, назвав статью "фальшивкой".
Как подчеркнул президент, руководству Белого дома никто не сообщал о нападении русских на американцев в Афганистане. По мнению политика, речь идёт об очередном фейке, аналогичном обвинениям о вмешательстве Кремля в выборы в Штатах.
Трамп также напомнил, что его администрация проводит жёсткую политику в отношении Москвы.
Фото: Дональд Трамп/Twitter
69
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 июня 2020, 00:00
|
27 июня 2020, 03:00
|
24 июня 2020, 18:00
|
24 июня 2020, 01:00
|
22 июня 2020, 02:00
|
22 июня 2020, 09:00
|
22 июня 2020, 11:00