Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сексуальные извращения довели бывшего главу МИД Украины до убийства
"Теперь спасены": Олигархи тайно улетают в Россию из Европы, платя мил...
ВСУшник расстрелял проститутку, заразившую полтора десятка его «побратимов»
Зря "лили грязь": Пьемонт воззвал к "бесполезной помощи" рус...
Главная / Политика

"Очередь - это плохо": Собчак призналась, что с интересом наблюдает за последствиями ошибок Собянина

15 апреля 2020, 23:10  •  179 • Политика
Собчак призналась, что с интересом наблюдает за последствиями ошибок мэра Москвы Сергея Собянина и за теми потоками критики, которые вылились на него после образовавшихся на фоне пропускного режима толп в метро. "Очередь - это плохо", - констатировала она.
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала в Telegram ситуацию с очередями в метро Москвы на фоне введения в столице пропускного режима.
Она призналась, что с интересом наблюдает за всем тем потоком критики, который теперь льётся на столичного мэра Сергея Собянина в связи с огромными толпами в вестибюлях станций метрополитена.
Они образовались из-за проверки разрешений на поездки, которые были введены в городе с 15 апреля в рамках противостояния COVID-19 по решению администрации.
Очередь - это плохо, - констатировала Собчак.
Тем не менее, призналась она, ей ещё интереснее наблюдать за тем политическим механизмом, при котором данные толпы используются в качестве аргумента против одной из групп у власти.
Цинизм во всём, - без стеснения резюмировала телеведущая.
Ранее журналист Аббас Джума призвал строго наказать московские власти за создание огромных очередей в метро. Он подчеркнул, что "с ужасом" смотрел на снимки, запечатлевшие бесконечные толпы в подземке.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



179
Источник
Похожие новости
15 апреля 2020, 23:10
Банковский сговор раскрыт. В Кремле приняли меры
15 апреля 2020, 23:10
СМИ: Парад Победы перенесен из-за эпидемии коронавируса
15 апреля 2020, 23:10
Лавров высказался о теориях появления коронавируса
15 апреля 2020, 23:10
"Как детская машинка": Захарова ответила заявившему об опасности России главе НАТО
15 апреля 2020, 23:10
"Очередь - это плохо": Собчак призналась, что с интересом наблюдает за последствиями ошибок Собянина
16 апреля 2020, 00:10
"Так издеваться над сверхдержавой!": Появился целый список "бед" США из-за России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 апреля 2020, 11:04
Мировая банда уголовников: Путин и Шойгу отрезвили Запад
15 апреля 2020, 07:10
На Украине пригрозили ракетным ударом по российскому нефтезаводу
10 апреля 2020, 17:35
Катастрофа за катастрофой: вслед за новым Чернобылем может случиться потоп в Киеве
15 апреля 2020, 08:10
В Совфеде присоединили Украину к РФ. В Киеве бомбануло
12 апреля 2020, 18:35
"Украинская ракета сошла с ума": Инсайд из конструкторского бюро раскрыл Баранец
11 апреля 2020, 14:35
Tygodnik TVP: Коронавирус может приблизить Россию к польским границам
12 апреля 2020, 10:35
В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.