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"Очередь - это плохо": Собчак призналась, что с интересом наблюдает за последствиями ошибок Собянина
15 апреля 2020, 23:10 • 179 • Политика
Собчак призналась, что с интересом наблюдает за последствиями ошибок мэра Москвы Сергея Собянина и за теми потоками критики, которые вылились на него после образовавшихся на фоне пропускного режима толп в метро. "Очередь - это плохо", - констатировала она.
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала в Telegram ситуацию с очередями в метро Москвы на фоне введения в столице пропускного режима.
Она призналась, что с интересом наблюдает за всем тем потоком критики, который теперь льётся на столичного мэра Сергея Собянина в связи с огромными толпами в вестибюлях станций метрополитена.
Они образовались из-за проверки разрешений на поездки, которые были введены в городе с 15 апреля в рамках противостояния COVID-19 по решению администрации.
Тем не менее, призналась она, ей ещё интереснее наблюдать за тем политическим механизмом, при котором данные толпы используются в качестве аргумента против одной из групп у власти.
Ранее журналист Аббас Джума призвал строго наказать московские власти за создание огромных очередей в метро. Он подчеркнул, что "с ужасом" смотрел на снимки, запечатлевшие бесконечные толпы в подземке.
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