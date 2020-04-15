"Очередь - это плохо": Собчак призналась, что с интересом наблюдает за последствиями ошибок Собянина

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала в Telegram ситуацию с очередями в метро Москвы на фоне введения в столице пропускного режима.

Она призналась, что с интересом наблюдает за всем тем потоком критики, который теперь льётся на столичного мэра Сергея Собянина в связи с огромными толпами в вестибюлях станций метрополитена.

Они образовались из-за проверки разрешений на поездки, которые были введены в городе с 15 апреля в рамках противостояния COVID-19 по решению администрации.

Очередь - это плохо, - констатировала Собчак.

Тем не менее, призналась она, ей ещё интереснее наблюдать за тем политическим механизмом, при котором данные толпы используются в качестве аргумента против одной из групп у власти.

Цинизм во всём, - без стеснения резюмировала телеведущая.

Ранее журналист Аббас Джума призвал строго наказать московские власти за создание огромных очередей в метро. Он подчеркнул, что "с ужасом" смотрел на снимки, запечатлевшие бесконечные толпы в подземке.