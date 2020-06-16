"Очень жаль": Об ошибке Чехии в споре с Россией заявил генерал-майор Липовой

Выдворение из страны двух сотрудников чешского посольства позволит России избежать лишних провокаций и новых голословных обвинений, заявил Царьграду председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

"Действия МИД РФ в данной ситуации абсолютно верны и адекватны. Очень жаль, что МИД Чехии продолжает держать курс на охлаждение отношений с Россией. Создаётся впечатление, что все их действия - часть какой-то большой игры, в которой из-за океана дергают за верёвочки, вынуждая совершать провокационные действия в сторону России сначала Польшу, потом Румынию, а теперь Чехию", - сказал Липовой, пояснив, что выбор Чехии держать курс на охлаждение - ошибка.

Генерал-майор считает, что, скорее всего, подобный шаг с российской стороны будет расценён как очередное "проявление агрессии". Но нам это поможет избежать лишних провокаций и новых голословных обвинений со стороны чешских политиков.