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"Очень жаль": Об ошибке Чехии в споре с Россией заявил генерал-майор Липовой
16 июня 2020, 00:00 • 128 • Политика
Председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой прокомментировал в разговоре с Царьградом объявление МИД РФ двух сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Эксперт указал на ошибку Варшавы в споре с Москвой, отметив: "Очень жаль".
Выдворение из страны двух сотрудников чешского посольства позволит России избежать лишних провокаций и новых голословных обвинений, заявил Царьграду председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
"Действия МИД РФ в данной ситуации абсолютно верны и адекватны. Очень жаль, что МИД Чехии продолжает держать курс на охлаждение отношений с Россией. Создаётся впечатление, что все их действия - часть какой-то большой игры, в которой из-за океана дергают за верёвочки, вынуждая совершать провокационные действия в сторону России сначала Польшу, потом Румынию, а теперь Чехию", - сказал Липовой, пояснив, что выбор Чехии держать курс на охлаждение - ошибка.
Генерал-майор считает, что, скорее всего, подобный шаг с российской стороны будет расценён как очередное "проявление агрессии". Но нам это поможет избежать лишних провокаций и новых голословных обвинений со стороны чешских политиков.
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