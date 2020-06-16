Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США "захлопнули крышку гроба" над делом МН17: Сатановский указал на ст...
Кривое зеркало ДТП Михаила Ефремова: Всю правду о богеме высказал Сергей Михеев
"Скорости такие, что взять их невозможно": Путин рассказал о неуязвимом гиперзву...
МН17 взрывали "простачки"? Независимый эксперт вскрыл ошибку двумя фот...
Главная / Политика

"Очень жаль": Об ошибке Чехии в споре с Россией заявил генерал-майор Липовой

16 июня 2020, 00:00  •  128 • Политика
Председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой прокомментировал в разговоре с Царьградом объявление МИД РФ двух сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Эксперт указал на ошибку Варшавы в споре с Москвой, отметив: "Очень жаль".
Выдворение из страны двух сотрудников чешского посольства позволит России избежать лишних провокаций и новых голословных обвинений, заявил Царьграду председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
"Действия МИД РФ в данной ситуации абсолютно верны и адекватны. Очень жаль, что МИД Чехии продолжает держать курс на охлаждение отношений с Россией. Создаётся впечатление, что все их действия - часть какой-то большой игры, в которой из-за океана дергают за верёвочки, вынуждая совершать провокационные действия в сторону России сначала Польшу, потом Румынию, а теперь Чехию", - сказал Липовой, пояснив, что выбор Чехии держать курс на охлаждение - ошибка.
Генерал-майор считает, что, скорее всего, подобный шаг с российской стороны будет расценён как очередное "проявление агрессии". Но нам это поможет избежать лишних провокаций и новых голословных обвинений со стороны чешских политиков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



128
Источник
Похожие новости
15 июня 2020, 22:00
"Забыл принять таблетки": Турчинов пригрозил утопить русскую армию в крови
15 июня 2020, 22:00
Жизнь под лозунгом "Господи, благослови Америку": Михалков объяснил, почему нужно менять Конституцию
16 июня 2020, 00:00
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
15 июня 2020, 22:00
Путин жестами показал, как нужно "подкрутить" экономику страны
15 июня 2020, 22:00
Люди смогли при Путине высказать претензии чиновникам
16 июня 2020, 00:00
"Очень жаль": Об ошибке Чехии в споре с Россией заявил генерал-майор Липовой
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июня 2020, 02:00
"Кого вы обманываете!": Турки не поверили выздоровлению русских и взбунтовались против туристов
13 июня 2020, 05:00
Россия меняет подход к ядерному сдерживанию
10 июня 2020, 05:00
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" вслед за США на суде по MH17
12 июня 2020, 02:00
"Русские эти? Да они никто!" США боятся ввязываться в войну, но гадят в Сирии - Тимошенко
12 июня 2020, 15:25
«Суррогат» с голосом врага: российские конструкторы создали уникальный подводный аппарат
12 июня 2020, 23:00
"Не везёт": Позор американских военных в состязании с русскими сняли на видео
14 июня 2020, 09:00
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.