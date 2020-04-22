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"Очень выгодный бизнес": Безсонов объяснил поджог реабилитационного центра для ВСУ
22 апреля 2020, 20:10 • 74 • Политика
Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов объяснил поджог реабилитационного центра для боевиков ВСУ во Львове. Он отметил, что на Украине боевики, участвующие в карательной операции в Донбассе, – это не герои, а "очень выгодный бизнес".
По словам Безсонова, реабилитационный центр для карателей находился на территории психиатрической больницы во Львове. Сам центр недавно сгорел, причём в результате умышленного поджога.
Безсонов выдвинул две версии случившегося. Либо это сделали противники карательной операции, либо сами украинские радикалы. Однако, как отметил представитель ДНР, говорить о "спецоперации" сторонников Донбасса или противников "АТО" во Львове довольно глупо. Никакого смысла устраивать диверсию в этом городе сторонникам Донбасса не было. Да, во всех городах есть люди, которые всем сердцем поддерживают Донбасс, однако диверсия во Львове - вотчине украинских нацистов - была бы абсолютно бессмысленной и никак не повлияла бы на течение войны.
А вот версия с поджогом самими нацистами вполне реальна. Безсонов объяснил, что на деятельность реабилитационного центра неоднократно собирали деньги всякие нацистские организации. Выделялось финансирование на этот центр и из областного львовского бюджета.
"В общем, деньги текли рекой на реабилитацию украинских "героев", но по факту это было захудалое здание с двориком на территории психиатрической больницы", - заявил он на страницах АСД.
Он отметил, что там не было никаких изысков, не было специалистов.
"Уровень учреждения – периферийная заброшенная украинская поликлиника времён начала нулевых", - написал он и отметил, что поджог был нужен только для того, чтобы сокрыть махинации при финансировании этого центра.
"После пожара теперь можно рассказывать все что угодно – и какой замечательный ремонт там был, и какое новейшее оборудование", - отметил он.
По словам Безсонова, заработок на карателях – "это очень выгодный бизнес" на Украине.
"Сначала собирать с миру по нитке на реабилитацию никому не нужных на самом деле убийц, а потом с помощью умышленных поджогов и грабежей ликвидировать деятельность этих однодневных центров и ассоциаций", - отметил он, добавив, что подобные поджоги – довольно распространённое явление на Украине.
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