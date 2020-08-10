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"Очень впечатлительным лучше не смотреть": Видео разоблачило "въезд" автозака в толпу в Минске

10 августа 2020, 09:05  •  349 • Политика
Автозак сбил человека в ходе протестов в Минске? Видео показало, как всё было на самом деле. "Очень впечатлительным лучше не смотреть", - советует Собчак.
В Минске автозак наехал на людей и ещё сбросил несколько шумовых гранат в толпу, сообщает белорусская оппозиция. Однако видео демонстрирует, как всё было на самом деле.
На кадрах видно, как автозак движется по проезжей части, при этом ракурс съёмки создаёт ощущение, что машина едет прямо в толпу людей. Далее можно заметить падающего человека прямо под колёса спецгрузовика. Но если отмотать чуть назад и замедлить, становится понятно, что "жертва автозака" сама уцепилась за кабину грузовика и раскачивается на ней, но затем теряет хватку и срывается под колёса машины. При этом автозак тут же останавливается, чтобы случайно не переехать "борца с режимом".
"Автозак наехал на людей и ещё сбросил несколько шумовых гранат в толпу. Очень впечатлительным лучше не смотреть", - комментирует видео Ксения Собчак на своём Telegram-канале "Кровавая барыня".
Напомним, что столкновения оппозиции и правоохранителей начались в центре Минска вскоре после закрытия избирательных участков. Оппозиционеры заочно провозгласили своего кандидата, Светлану Тихановскую, главой государства и требуют ухода действующего лидера Александра Лукашенко.

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