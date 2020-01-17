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"Очень важен для Европы": Компания Shell поддержала "Северный поток - 2" вопреки санкциям США
17 января 2020, 19:54 • 139 • Политика
Компания Shell поддержала "Северный поток - 2", несмотря на антироссийские санкции США. "Этот проект очень важен для энергобезопасности Европы", - заявил председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс.
Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell объявила о своей поддержке российского проекта "Северный поток - 2" вопреки санкциям США. С соответствующим заявлением выступил председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс.
Он отметил, что проект газопровода, соединяющий напрямую Россию и Германию по дну Балтийского моря, является очень важным для энергобезопасности Европы. Также Седерик Кремерс заявил, что трубопровод имеет преимущества над другими способами транспортировки энергоресурсов.
Вместе с тем Седерик Кремерс признал, что введенные США санкции против "Северного потока - 2" могут отложить реализацию проекта на некоторый срок.
Напомним, что по "Северному потоку - 2" сегодня также высказался и. о. главы МИД Сергей Лавров. По его словам, антироссийские санкции США против проекта являются вопиющим примером нечестной конкуренции.
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