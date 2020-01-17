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"Очень важен для Европы": Компания Shell поддержала "Северный поток - 2" вопреки санкциям США

17 января 2020, 19:54  •  139 • Политика
Компания Shell поддержала "Северный поток - 2", несмотря на антироссийские санкции США. "Этот проект очень важен для энергобезопасности Европы", - заявил председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс.
Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell объявила о своей поддержке российского проекта "Северный поток - 2" вопреки санкциям США. С соответствующим заявлением выступил председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс.
Он отметил, что проект газопровода, соединяющий напрямую Россию и Германию по дну Балтийского моря, является очень важным для энергобезопасности Европы. Также Седерик Кремерс заявил, что трубопровод имеет преимущества над другими способами транспортировки энергоресурсов.
"Мы полагаем, что этот проект очень важен для энергобезопасности Европы. Мы считаем, что трубопроводный транспорт имеет преимущества, поэтому мы поддерживаем проект", - цитирует ТАСС слова председателя концерна Shell в России.
Вместе с тем Седерик Кремерс признал, что введенные США санкции против "Северного потока - 2" могут отложить реализацию проекта на некоторый срок.
Напомним, что по "Северному потоку - 2" сегодня также высказался и. о. главы МИД Сергей Лавров. По его словам, антироссийские санкции США против проекта являются вопиющим примером нечестной конкуренции.

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