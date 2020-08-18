Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Ватники» наваляли бандеровцам в Геническе. Избитые призывают ездить в места с «...
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
Послание Путина народу Белоруссии: Ответный ход после клича Лукашенко просчитал ...
"Украинский вариант" по-белорусски: Кедми указал на "московскую л...
Главная / Политика

"Очень технично загоняют в угол": Назван единственный способ спасения для Лукашенко

18 августа 2020, 22:25  •  87 • Политика
Представитель Тихановской допустила суд над Лукашенко. Журналист Андрей Бабицкий подсказал белорусскому лидеру единственный способ спастись.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко может быть подвергнут уголовному преследованию, заявила в эфире "Эха Москвы" доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова. Ситуацию в стране прокомментировал журналист Андрей Бабицкий.
По его словам, белорусского лидера очень технично загоняют в угол. В Минске не тупо копируют украинский сценарий майдана, а применяют совершенно новые технологии. И они вполне могут оказаться успешными, считает Андрей Бабицкий.
У него (Лукашенко) есть один выход из этой ситуации - ему нужно срочно делать свою страну частью России, опереться на авторитет Владимира Путина, который, естественно, поддержит создание Союзного государства, и переложить в значительной мере ответственность за сохранение порядка в стране на российские структуры, - считает журналист.
Он подчёркивает, что имеет в виду не разгон протестующих силами российского ОМОНа. Речь идёт о тотальном сдвиге всей политической конфигурации. В случае объединения России и Белоруссии оппозиционерам придётся выступать сразу против двух лидеров - Путина и Лукашенко. А это совсем не то же самое, что против одного Лукашенко. Белорусские протестующие - это не однородная масса, а очень разные силы, абсолютно не связанные друг с другом.
И достаточно изменить эту конфигурацию, чтобы всё это ситуативное единство распалось. Ну и кроме всего прочего - всё-таки большинство белорусов поддерживает создание единого государства, - подчеркнул эксперт в интервью "ПолитНавигатору".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
18 августа 2020, 01:20
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
18 августа 2020, 01:20
Оппозиция Белоруссии не удержалась: В состав совета включили профессионального русофоба - Пушков
18 августа 2020, 11:25
Введут войска в Белоруссию: эксперты оценили возможность "третьей мировой" между НАТО и Россией
18 августа 2020, 01:20
Меркель решила поговорить с Путиным о Белоруссии. А с Лукашенко лишь "пытаются связаться"
18 августа 2020, 13:15
Проблемы с мимикой и головные боли: Лукашенко держится на обезболивающих
18 августа 2020, 09:35
"Хотите, чтобы Россия отреагировала еще?": Лукашенко припугнул протестующих
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 августа 2020, 01:20
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
18 августа 2020, 03:10
"Лицемерие как оно есть": Макрон получил "ответочку" от Захаровой...
18 августа 2020, 01:20
Оппозиция Белоруссии не удержалась: В состав совета включили профессионального русофо...
18 августа 2020, 11:25
Введут войска в Белоруссию: эксперты оценили возможность "третьей мировой" между НАТО...
18 августа 2020, 12:20
"Они сущие дьяволы": как советская армия обошлась с японцами на Курилах
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 августа 2020, 01:20
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
15 августа 2020, 03:40
Ницой обвинила Екатерину II в «воровстве» Одессы у украинского магната
16 августа 2020, 17:15
Чем Путин абсолютно удивил Лукашенко в разговоре? Признание из первых рук
14 августа 2020, 00:10
"Мне стыдно": Начальник милиции в Гродно сдал своих бойцов перед толпой
17 августа 2020, 11:35
Соперница Лукашенко "переобулась" на ходу? Тихановская опубликовала неожиданное признание
12 августа 2020, 05:05
Европейцы негодуют из-за вакцины: Россия проявила безрассудство
17 августа 2020, 07:55
Шарий выдал политический прогноз для белорусов: "Это не запугивание, это реальность"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.