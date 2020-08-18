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"Очень технично загоняют в угол": Назван единственный способ спасения для Лукашенко
18 августа 2020, 22:25 • 87 • Политика
Представитель Тихановской допустила суд над Лукашенко. Журналист Андрей Бабицкий подсказал белорусскому лидеру единственный способ спастись.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко может быть подвергнут уголовному преследованию, заявила в эфире "Эха Москвы" доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова. Ситуацию в стране прокомментировал журналист Андрей Бабицкий.
По его словам, белорусского лидера очень технично загоняют в угол. В Минске не тупо копируют украинский сценарий майдана, а применяют совершенно новые технологии. И они вполне могут оказаться успешными, считает Андрей Бабицкий.
Он подчёркивает, что имеет в виду не разгон протестующих силами российского ОМОНа. Речь идёт о тотальном сдвиге всей политической конфигурации. В случае объединения России и Белоруссии оппозиционерам придётся выступать сразу против двух лидеров - Путина и Лукашенко. А это совсем не то же самое, что против одного Лукашенко. Белорусские протестующие - это не однородная масса, а очень разные силы, абсолютно не связанные друг с другом.
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