"Очень технично загоняют в угол": Назван единственный способ спасения для Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может быть подвергнут уголовному преследованию, заявила в эфире "Эха Москвы" доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова. Ситуацию в стране прокомментировал журналист Андрей Бабицкий.

По его словам, белорусского лидера очень технично загоняют в угол. В Минске не тупо копируют украинский сценарий майдана, а применяют совершенно новые технологии. И они вполне могут оказаться успешными, считает Андрей Бабицкий.

У него (Лукашенко) есть один выход из этой ситуации - ему нужно срочно делать свою страну частью России, опереться на авторитет Владимира Путина, который, естественно, поддержит создание Союзного государства, и переложить в значительной мере ответственность за сохранение порядка в стране на российские структуры, - считает журналист.

Он подчёркивает, что имеет в виду не разгон протестующих силами российского ОМОНа. Речь идёт о тотальном сдвиге всей политической конфигурации. В случае объединения России и Белоруссии оппозиционерам придётся выступать сразу против двух лидеров - Путина и Лукашенко. А это совсем не то же самое, что против одного Лукашенко. Белорусские протестующие - это не однородная масса, а очень разные силы, абсолютно не связанные друг с другом.