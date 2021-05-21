"Очень страшно". США превратили Норвегию в мишень для русских

В Норвегии начался ажиотажный спрос на йод в таблетках, местные жители сметают его с аптечных полок, власти раздают блистеры в детских садах и школах. Чем вызван такой небывалый спрос на самый рядовой препарат? Об этом – в видеосюжете Царьграда.

Жители северной части Норвегии опасаются утечки радиоактивных материалов. Дело в том, что после подписания соглашения с США о расширении военного сотрудничества в город Тромсё на боевое дежурство заступила американская атомная подводная лодка.

Местные жители возмущены тем, что их поставили перед фактом о "прописке" субмарин США. Большинство считают, что дружба с Америкой и игры блока НАТО против России слишком дорого обойдутся Норвегии.

В случае катастрофы последствия будут просто огромными. Это ведь очень страшно. Меня такая перспектива сильно пугает. У меня есть дети и внуки, и мне кажется, что я просто обязана следить за этой ситуацией,

– говорит местная жительница Ангелика Буйерде.

В Управлении радиационной защиты и ядерной безопасности страны успокаивают население. Уверяют, что в случае необходимой эвакуации людям будет рекомендовано не выходить на улицу и пить таблетки йода. План, честно говоря, так себе – то же самое, что лечить онкозаболевание подорожником.

Тромсё. Жители этого красивого норвежского города обеспокоены: действия американцев могут привести к ядерной катастрофе – причём как в мирное, так и в военное время. Фото: Gerhard Zwerger / Globallookpress

Вот что сказал об этом в беседе с Царьградом директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов:

Абсолютно согласен, потому что радиоактивное заражение настолько сильное и продолжительное, что, в общем-то, даже если есть убежища... Ну сколько ты там выдержишь? Месяц, два, пусть даже есть уникальные технологии, но за полгода радиация только чуть-чуть снизится. Нужны десятилетия.

Непонятно, как это поможет и в случае ядерной угрозы. Военные эксперты не исключают следующий сценарий: в случае обострения конфликта с США Россия будет вынуждена нанести ядерный удар по атомным подлодкам, многочисленным военным объектам у берегов Норвегии.

Это, конечно, будет удар ядерными тактическими ракетами. Межконтинентальные и баллистические не потребуются. Применение ядерного оружия будет однозначно. Я уверен в том, что такой интерес к антидоту говорит о том, что большая часть населения понимает, что их ждёт. Странно, что этого не понимают норвежские политики. Да зачем им это надо? Делать из собственной страны мишени – вот это у меня в голове не укладывается. России не нужно кого-то захватывать. У нас своих проблем хватает, у нас гигантские территории, которые надо осваивать и поднимать качество жизни населения,

– добавил Юрий Кнутов.

Можно предположить, что расчёт делается на очередное благородство России. Методики воздействия русских военных на буйных оппонентов отличаются исключительной вежливостью.

"Зажимай его, молодец, дави справа". Фото: AvakovArsen / twitter.com / Globallookpress

Это фотография знаменитого тарана в 2018 году в Керченском проливе, когда наши пограничники более часа приводили в чувства украинских моряков. Хотя были все основания применить оружие и потопить катера. Но наши бойцы и задание выполнили – оттеснили иностранные суда, – и не допустили человеческих жертв.

Из последнего – русский пилот истребителя Су-30 на днях красиво встретил и проводил гостей из Франции. Два самолёта тактической авиации "Мираж-2000" и заправщик находились в акватории Чёрного моря, чересчур приближаясь к границам России. Наш пилот послал французам только один сигнал "крылышками", который те поняли без слов: "Ракет хватит на всех". Что до йода... Надеемся, Норвегии препарат для отражения ядерных атак не пригодится. Лучше по старинке – царапины лечить, и не таблетками, а "сеточкой".