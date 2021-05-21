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"Очень страшно". США превратили Норвегию в мишень для русских
21 мая 2021, 17:05 • 43 • В мире
В Норвегии начался ажиотажный спрос на йод в таблетках, местные жители сметают его с аптечных полок, власти раздают блистеры в детских садах и школах. Чем вызван такой небывалый спрос на самый рядовой препарат? Об этом – в видеосюжете Царьграда.
Жители северной части Норвегии опасаются утечки радиоактивных материалов. Дело в том, что после подписания соглашения с США о расширении военного сотрудничества в город Тромсё на боевое дежурство заступила американская атомная подводная лодка.
Местные жители возмущены тем, что их поставили перед фактом о "прописке" субмарин США. Большинство считают, что дружба с Америкой и игры блока НАТО против России слишком дорого обойдутся Норвегии.
– говорит местная жительница Ангелика Буйерде.
В Управлении радиационной защиты и ядерной безопасности страны успокаивают население. Уверяют, что в случае необходимой эвакуации людям будет рекомендовано не выходить на улицу и пить таблетки йода. План, честно говоря, так себе – то же самое, что лечить онкозаболевание подорожником.
Тромсё. Жители этого красивого норвежского города обеспокоены: действия американцев могут привести к ядерной катастрофе – причём как в мирное, так и в военное время. Фото: Gerhard Zwerger / Globallookpress
Вот что сказал об этом в беседе с Царьградом директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов:
Непонятно, как это поможет и в случае ядерной угрозы. Военные эксперты не исключают следующий сценарий: в случае обострения конфликта с США Россия будет вынуждена нанести ядерный удар по атомным подлодкам, многочисленным военным объектам у берегов Норвегии.
– добавил Юрий Кнутов.
Можно предположить, что расчёт делается на очередное благородство России. Методики воздействия русских военных на буйных оппонентов отличаются исключительной вежливостью.
"Зажимай его, молодец, дави справа". Фото: AvakovArsen / twitter.com / Globallookpress
Это фотография знаменитого тарана в 2018 году в Керченском проливе, когда наши пограничники более часа приводили в чувства украинских моряков. Хотя были все основания применить оружие и потопить катера. Но наши бойцы и задание выполнили – оттеснили иностранные суда, – и не допустили человеческих жертв.
Из последнего – русский пилот истребителя Су-30 на днях красиво встретил и проводил гостей из Франции. Два самолёта тактической авиации "Мираж-2000" и заправщик находились в акватории Чёрного моря, чересчур приближаясь к границам России. Наш пилот послал французам только один сигнал "крылышками", который те поняли без слов: "Ракет хватит на всех". Что до йода... Надеемся, Норвегии препарат для отражения ядерных атак не пригодится. Лучше по старинке – царапины лечить, и не таблетками, а "сеточкой".
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