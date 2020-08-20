"Очень странные дела": Главный канал Беломайдана переключился на Навального

Белорусский оппозиционный Telegram-канал Nexta, который практически круглосуточно освещает протесты в Минске, сообщил, что Алексей Навальный впал в кому, посетителей к нему не пускают. При этом белорусские журналисты отметили со ссылкой на сторонников Навального, что блогер, вероятно, был отравлен.

Упоминание основателя ФБК в белорусской ленте новостей не осталось незамеченным для российских журналистов. Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов иронично назвал канал Nexta "тяжёлой артиллерией".

Тяжёлая артиллерия подтянулась, как я и предсказывал. Уверен в скором и неминуемом развороте этой помойки в сторону Руси, - пишет он в своём личном канале в Telegram.

Скриншот: Telegram/popovrtr

Ранее сообщалось, что Навальному стало плохо при перелёте из Томска в Москву. Самолёт сел в Омске, чтобы врачи скорой помощи смогли экстренно госпитализировать пассажира. По предварительным данным, причиной ухудшения самочувствия Навального стало смешение алкоголя и лекарственных препаратов. Однако пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш категорически отрицает это предположение. Сторонники основателя ФБК считают, что его кто-то отравил.

Примечательно, что в этом случае подозрение падает на ближайшее окружение оппозиционера. Как видно на кадрах камеры, установленной в томском аэропорту, блогер действительно выпил некую жидкость перед посадкой в самолёт, но пластиковый стаканчик с питьём ему передал его собственный помощник.