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"Очень странные дела": Главный канал Беломайдана переключился на Навального
20 августа 2020, 22:05 • 77 • Политика
Главный канал Беломайдана переключился на Навального и сообщил об "очень странных делах" в России.
Белорусский оппозиционный Telegram-канал Nexta, который практически круглосуточно освещает протесты в Минске, сообщил, что Алексей Навальный впал в кому, посетителей к нему не пускают. При этом белорусские журналисты отметили со ссылкой на сторонников Навального, что блогер, вероятно, был отравлен.
Упоминание основателя ФБК в белорусской ленте новостей не осталось незамеченным для российских журналистов. Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов иронично назвал канал Nexta "тяжёлой артиллерией".
Скриншот: Telegram/popovrtr
Ранее сообщалось, что Навальному стало плохо при перелёте из Томска в Москву. Самолёт сел в Омске, чтобы врачи скорой помощи смогли экстренно госпитализировать пассажира. По предварительным данным, причиной ухудшения самочувствия Навального стало смешение алкоголя и лекарственных препаратов. Однако пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш категорически отрицает это предположение. Сторонники основателя ФБК считают, что его кто-то отравил.
Примечательно, что в этом случае подозрение падает на ближайшее окружение оппозиционера. Как видно на кадрах камеры, установленной в томском аэропорту, блогер действительно выпил некую жидкость перед посадкой в самолёт, но пластиковый стаканчик с питьём ему передал его собственный помощник.
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