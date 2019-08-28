О необходимости налаживания более тесных отношений с Москвой Сильвия Берман заявила, комментируя выступление президента Франции Макрона, заявившего о том, что у всех на глазах "наступает конец западной гегемонии" на фоне серьезных геополитических сдвигов.

"Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии", - сказал Эмманюэль Макрон 27 августа, выступая перед французскими дипломатами.

По словам главы французской дипломатической миссии, это особенно важно на фоне "усиления Китая и ставшей менее многосторонней позиции США". Причем, отметила дипломат, такие отношения с Россией должны выстраиваться не только по линии Франции, но и со стороны всего Евросоюза.

Россия не только постоянный член Совбеза ООН, но и имеет отношение к ряду кризисов, происходящих в мире, отметила Барман. Кроме того, линия, которой придерживается Москва по отношению к Ирану, очень близка Парижу.

"Таким образом, мы можем работать по всем этим темам, а также и по новым. К примеру, Россия намерена ратифицировать в ближайшее время Парижское соглашение по климату. То есть существует немало инициатив, которые мы можем осуществлять совместно", - констатировала французский посол.

В этом контексте интересно и заявление главы МИД Индии Субраманияма Джайшанкара, сделанное им на полях международного дискуссионного клуба "Валдай". По словам индийского министра, положение США в мире меняется на глазах. И все понимают, что эпоха доминирования Соединенных Штатов подходит к концу.

"Раньше эта страна думала, что может доминировать везде, а сегодня таких возможностей нет. США сами это признают. Возникает большее число игроков, которые начинают влиять на международную политику и друг на друга", — цитирует словам ТАСС.

"МИД Франции: "Нужно наладить отношения с Россией на уровне ЕС". МИД Индии: "Завершается эпоха мирового доминирования США". Будто кто-то щёлкнул пальцами и все правду говорить начали. На папуасов с Берега свидомой кости смотреть страшно, весь их выдуманный мир рушится на глазах", - прокомментировал в Twitter автор микроблога "Уругвайская разведка".

"Очень сложно переоценить значение подобного высказывания", - добавил автор блога "Радио Стыдоба".