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"Очень скромная и надёжная": Преподаватель рассказала о красивой переводчице Путина
29 сентября 2021, 21:15 • 162 • Политика
Преподаватель красивой переводчицы президента России Владимира Путина, директор Петербургской высшей школы перевода Ирина Алексеева рассказала о своей бывшей ученице. "Очень скромная и надёжная", - отметила она.
Запомнившаяся американцам переводчица Путина - сотрудница департамента лингвистического обеспечения МИД России Дарья Боярская, уроженка Калининграда. Девушка прекрасно говорит на английском и немецком языках.
По словам Алексеевой, её бывшая студентка отличается двумя характерными для переводчика чертами - скромностью и надёжностью.
- рассказала преподаватель агентству РИА Новости.
Алексеева крайне высоко оценила профессионализм Боярской. Он заключается не только в прекрасном знании языков, но и в том, как девушка одевается и ведёт себя. У переводчицы всегда невозмутимое лицо. Она отличается скромным поведением, носит неброскую одежду, но при этом имеет дорогую сумку. Кроме того, она всегда готова прийти на помощь.
Скриншот: Telegram / РИА Новости
Ранее бывший пресс-секретарь экс-президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм опубликовала книгу, в которой рассказала о встрече американского лидера с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году.
Команде Трампа запомнилась переводчица Путина - "красивая брюнетка с длинными волосами и потрясающей фигурой". Специальная помощница Трампа по европейским и российским делам Фиона Хилл даже предположила, что Путин специально привёл с собой столь эффектную спутницу, чтобы отвлечь внимание своего американского коллеги.
Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг это предположение. Он заявил, что переводчиков, которые сопровождают первое лицо государства, выбирает не президент, а Министерство иностранных дел.
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