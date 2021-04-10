"Очень шустрый тяжеловес": Перехвативший "американца" над Тихим океаном МиГ восхитил русских

Перехвативший американский самолёт-разведчик RC-135 ВВС США МиГ-31 восхитил русских. "Очень шустрый тяжеловес", - делятся пользователи Сети впечатлениями после просмотра кадров видеозаписи перехвата.

Телеканал "Звезда" обнародовал видеозапись Минобороны России, которая фиксирует перехват русским истребителем МиГ-31 американского разведчика RC-135 ВВС США, приблизившегося к границе России.

Уточняется, что чужак был идентифицирован и сопровождён над акваторией Тихого океана. Нарушения границы не было.

Русские оценили видеокадры перехвата.

"Сильная машина. Ни один другой самолёт не способен уйти от него. Очень шустрый тяжеловес", - пишет пользователь Андрей.

"Надо было с РЭБом включённым его сопровождать, как это сделали с "Куком" в Чёрном море", - предложил Дмитрий Иванский.

При этом в целом в Сети констатировали, что американские самолёты "нарываются", подходя слишком близко к границам нашей страны.