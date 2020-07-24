"Очень серьёзно": Две ошибки, совершённые на Дальнем Востоке, могут привести к бунту​

Отрешение от должности Сергея Фургала, назначение врио губернатора Михаила Дегтярёва, по мнению экспертов, в обозримой перспективе не снимет актуальности обозначенных протестующими проблем. Многие из них копились годами, заметил ведущий программы "Царьград. Главное" Юрий Пронько.

Дальневосточники считают, что к ним Москва относится, как к бесперспективной окраине, а не как к стратегическому региону, который имеет беспрецедентный потенциал. Более того, часть наблюдателей считает, что протесты в Хабаровске могут перекинуться и на другие регионы страны.

Очевидно, что власть совершила ряд ошибок, из которых наблюдатели выделяют как минимум две ключевые. Первая - политическая, вторая - социальная, замечает Пронько. Уже сейчас эксперты моделируют ситуацию, при которой протесты могут перекинуться из регионов Дальнего Востока в Сибирь, где тоже сложилась непростая социально-экономическая ситуация.

"Я считаю, что было две очень вредных идеи, которые озвучивались публично. Первая идея - что Фургал ослушался Кремля, выиграл выборы, хотя ему говорили этого не делать, и за это наказан. Это говорили вполне себе респектабельные люди в респектабельных СМИ. Публичное декларирование политического характера уголовного преследования Фургала не осталось незамеченным в крае. Второе - оскорбления в адрес тех людей, которые выходили на улицы, что это какое-то там быдло, пьянь и так далее. Это тоже абсолютно недопустимо", - прокомментировал президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.

По его словам, эти ошибки уже сделаны, но так или иначе должен быть какой-то диалог, а в деле Фургала нужна более внятная конкретика.

"Хабаровск - дальневосточный форпост, и, самое главное, сегодня пошли уже акции солидарности во Владивостоке. А это уже создание протестного полюса на Дальнем Востоке с возможным дальнейшим переходом в Сибирь. Поэтому я бы не стал этого недооценивать, это очень серьёзно", - предупредил Минченко.