"Очень серьезный инцидент": В Копенгагене прогремел взрыв у налоговой инспекции

Стало известно об инциденте, который произошел в датской столице. Так, у здания налоговой инспекции прогремел взрыв. Он сильно повредил фасад здания. По сообщениям полиции, недалеко были двое сотрудников правоохранительных органов. Но, по счастливой случайности, их не задело.

К месту ЧП приехал министр налоговой политики Дании Мортен Бедсков.

"Это очень серьезный инцидент", - заметил он. Сейчас ведется расследование по данному факту, пишет Nation News.