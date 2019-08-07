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"Очень серьезный инцидент": В Копенгагене прогремел взрыв у налоговой инспекции

07 августа 2019, 16:09  •  66 • В мире
Мощный взрыв прогремел у здания налоговой инспекции в Копенгагене. "Очень серьезный инцидент", - прокомментировал министр налоговой политики Дании.
Стало известно об инциденте, который произошел в датской столице. Так, у здания налоговой инспекции прогремел взрыв. Он сильно повредил фасад здания. По сообщениям полиции, недалеко были двое сотрудников правоохранительных органов. Но, по счастливой случайности, их не задело.
К месту ЧП приехал министр налоговой политики Дании Мортен Бедсков.
"Это очень серьезный инцидент", - заметил он. Сейчас ведется расследование по данному факту, пишет Nation News.

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