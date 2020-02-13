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"Очень русский подход": Бельгийское СМИ рассказало, как Путин защищает историческую правду в мире

13 февраля 2020, 12:24  •  96 • В мире
Запад не оставляет попыток выставить Владимира Путина "современным Сталиным", глядя на Россию сквозь "негативную историческую правду". При этом президент России защищает историю и правду о ней. "Это очень русский, хотя и старомодный подход", - считает бельгийский журналист.
Об этом говорится в статье, опубликованной в издании Modern Diplomacy. Автор материала Теодор Зима напоминает о том, что "мутные потоки", которые ежедневно приносит новостная лента, в которой попадаются откровенно провокационные статьи, в которых пытаются увязать вместе и тему Второй мировой войны, и СССР, и концлагеря, и - неожиданно - конституционную реформу в России. Всё вместе это - проявление информационной войны, которая стала "частью ежедневной жизни".
Западный мир, продолжает автор, ведёт две информационные войны. Одна из них - против Китая и "китайского дракона", и этим, в основном, занимаются американцы. А вторая - против России и "русского медведя". И вот эта кампания разворачивается в европейском информационном пространстве. История тоже стала полем битвы в этой войне.
Президент России, желая защитить историю и правду, вступил в сражение с искажением смыслов.
"Такая защита - это очень русский подход, хоть и старомодный. В его арсенале появилось новое оружие - рассекреченные советские архивы, в которых хранится огромное количество документов, захваченных Красной армией у нацистов", - пишет автор.
На основе многочисленных документов и фактов доказывается, что не Советский Союз был "поджигателем Второй мировой войны", как это пытаются сейчас доказать на Западе. Как сообщил недавно президент России, в ближайшем будущем будет создан самый полный архив материалов о Второй мировой войне. И он будет доступен и в самой России, и за рубежом.
"Мы обязаны защитить правду о Победе. Иначе что мы скажем нашим детям, если ложь как зараза будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам исказить историю мы должны противопоставить факты. Это наш долг как страны-победительницы. Это наша ответственность перед будущими поколениями", - заявил Владимир Путин.
Запад пытается переделать историю. Но сделать это невозможно, считает Теодор Зима, ведь все события уже случились. Однако можно попытаться сфальсифицировать события давно минувших дней под "современные реалии". И яркой приметой современности стало вот такое "гуманитарное насилие", констатирует автор материала.

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