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"Очень проевропейское решение": США атаковали санкциями "Северный поток - 2" и нарвались на "ультиматум"
22 декабря 2019, 16:39 • 337 • Политика
Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что американские санкции против "Северного потока - 2" якобы были приняты в интересах Европы. "Это очень проевропейское решение", - уверен дипломат. Пользователи Рунета в ответ на очередную санкционную атаку США предложили поставить Вашингтону ультиматум.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на следующий, 2020-й финансовый год. Документ в том числе обязывает Вашингтон ввести санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Посол Соединённых Штатов в Германии Ричард Гренелл считает, что новые рестрикции были приняты якобы в интересах Европы. В интервью газете Bild он сообщил, что Европарламент, Еврокомиссия, а также 15 европейских стран "выразили обеспокоенность в связи с проектом". Правда, перечислять всех не стал, но добавил, что от них, мол, слышали о том, что ждут от США поддержки их усилиям.
"Поэтому санкции - это очень проевропейское решение", - заявил Гренелл, уточнив, что рестрикции были точными и целенаправленными.
Очередная порция рестрикций вызвала в Рунете у пользователей сарказм и возмущение. Кто считает, что после подобных американских санкций европейцы ещё больше обозлятся на Россию, а кто указывает на то, что и Европе подобные американские решения явно не по вкусу.
"Когда США вводили санкции против России "во благо" её гражданам, Европе это казалось правильным. Теперь США вводят санкции против Европы, её компаний и её газопровода "Северный поток - 2". Во благо европейцам, разумеется. Но Европе это уже кажется возмутительным почему-то", - замечает Радио Стыдоба @RadioStydoba.
"Они ещё сильнее должны на нас осерчать. Не на Америку же", - считает Артур @ayzEyVoYtqu45hS
А некоторые в ответ на очередную санкционную атаку США предложили поставить Вашингтону "ультиматум".
"Весь мир! Давайте поставим ультиматум США! Или США живёт по международным правилам - или подвергается всемирному остракизму!!!" - призвала Судавная Наталия @P6tKWYPW9lbwxfP.
Фото: скриншот twitter/P6tKWYPW9lbwxfP
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