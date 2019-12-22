"Очень проевропейское решение": США атаковали санкциями "Северный поток - 2" и нарвались на "ультиматум"

Ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на следующий, 2020-й финансовый год. Документ в том числе обязывает Вашингтон ввести санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Посол Соединённых Штатов в Германии Ричард Гренелл считает, что новые рестрикции были приняты якобы в интересах Европы. В интервью газете Bild он сообщил, что Европарламент, Еврокомиссия, а также 15 европейских стран "выразили обеспокоенность в связи с проектом". Правда, перечислять всех не стал, но добавил, что от них, мол, слышали о том, что ждут от США поддержки их усилиям.

"Поэтому санкции - это очень проевропейское решение", - заявил Гренелл, уточнив, что рестрикции были точными и целенаправленными.

Очередная порция рестрикций вызвала в Рунете у пользователей сарказм и возмущение. Кто считает, что после подобных американских санкций европейцы ещё больше обозлятся на Россию, а кто указывает на то, что и Европе подобные американские решения явно не по вкусу.

"Когда США вводили санкции против России "во благо" её гражданам, Европе это казалось правильным. Теперь США вводят санкции против Европы, её компаний и её газопровода "Северный поток - 2". Во благо европейцам, разумеется. Но Европе это уже кажется возмутительным почему-то", - замечает Радио Стыдоба @RadioStydoba.

"Они ещё сильнее должны на нас осерчать. Не на Америку же", - считает Артур @ayzEyVoYtqu45hS

А некоторые в ответ на очередную санкционную атаку США предложили поставить Вашингтону "ультиматум".

"Весь мир! Давайте поставим ультиматум США! Или США живёт по международным правилам - или подвергается всемирному остракизму!!!" - призвала Судавная Наталия @P6tKWYPW9lbwxfP.

Фото: скриншот twitter/P6tKWYPW9lbwxfP