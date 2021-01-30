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"Очень плохой" сценарий по Донбассу: Украинский военный раскрыл, чего боится Киев

30 января 2021, 23:40  •  126 • Политика
Украинский военный раскрыл "плохой" и "очень плохой" сценарии развития ситуации в Донбассе. "Очень плохой" - это полное выполнение Минских соглашений, считает украинский эксперт.
Киев исчерпал возможности для достижения компромисса в отношениях с Донбассом, и теперь остаются только "плохой" и "очень плохой" сценарии дальнейшего развития событий. С таким заявлением выступил украинский военный эксперт Олег Жданов.
По его словам, "плохой сценарий" заключается в выходе Украины из Минских соглашений и объявление о том, что в нынешней трактовке они для Киева невыполнимы. "Очень плохой сценарий", в понимании украинского эксперта, заключается в полном выполнении Киевом Минских соглашений.
А затем вхождение Украины в состав Союзного государства,
- добавил Жданов в интервью изданию "Главред".
Военный эксперт отметил, что не знает, какой из двух вариантов выберет президент Украины Владимир Зеленский, так как он скрывает от всех свою позицию по Донбассу. Глава государства постоянно говорит о "плане А", но никому не рассказывает, в чём тот заключается. Теперь пошли разговоры о "плане Б", сетует украинский эксперт.
Напомним, что с момента подписания Минских соглашений власти Украины постоянно увиливают от их выполнения. Вначале Киев пытался подойти к выполнению соглашения с конца, то есть сперва получение контроля над Донбассом - и только потом выполнение всего остального.
После нескольких лет такого шельмования глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил со своей формулой выполнения Минских соглашений, которая устанавливала чёткий порядок действий. Это окончательно загнало Украину в угол, и теперь Киев даже перестал делать вид, что пытается выполнить Минские соглашения.

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