"Очень опасный сценарий": США и НАТО вскоре развернут оружие в космосе - МИД

Уже в ближайшем будущем США и НАТО могут разместить в космосе оружие, рассказал 4 марта директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков на пресс-конференции МИА "Россия сегодня".

По его словам, это очень опасный сценарий и Москва предпримет все усилия, чтобы его предотвратить.

Например, Генассамблея ООН уже приняла три российские резолюции: о неразмещении оружия в космосе, о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве и о мерах доверия в космосе.

Однако Ермаков указал, что США подрывают первую резолюцию, а НАТО всерьёз обсуждает вероятность силовых операций в космосе.

"Если некоторое время назад они по существу в одиночестве голосовали против (резолюции о неразмещении первыми оружия в космосе. - Ред.), то сейчас они подтягивают некоторых союзников по НАТО, которые также начинают голосовать против этой резолюции. И ярким примером стала позиция Франции", - цитирует представителя МИДа "РИА Новости".

Ермаков назвал происходящее реальной проблемой.

Напомним, в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о создании Космических войск.