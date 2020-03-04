Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новый "лидер" по заболеваемости потеснил Китай? Что известно о коронав...
"Ну и жестокость нечеловеческая": Минтруд будет напоминать гражданам Р...
"Володя, будет всё сделано": О требованиях Путина к Эрдогану, не стесн...
«Ранее подобные машины не выпускались»: чем уникален новейший российский бронеав...
Главная / В мире

"Очень опасный сценарий": США и НАТО вскоре развернут оружие в космосе - МИД

04 марта 2020, 18:35  •  54 • В мире
США и НАТО вскоре могут развернуть оружие в космосе, сообщил МИД России. Ведомство отметило, что это "очень опасный сценарий", и Москва намерена ему противостоять.
Уже в ближайшем будущем США и НАТО могут разместить в космосе оружие, рассказал 4 марта директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков на пресс-конференции МИА "Россия сегодня".
По его словам, это очень опасный сценарий и Москва предпримет все усилия, чтобы его предотвратить.
Например, Генассамблея ООН уже приняла три российские резолюции: о неразмещении оружия в космосе, о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве и о мерах доверия в космосе.
Однако Ермаков указал, что США подрывают первую резолюцию, а НАТО всерьёз обсуждает вероятность силовых операций в космосе.
"Если некоторое время назад они по существу в одиночестве голосовали против (резолюции о неразмещении первыми оружия в космосе. - Ред.), то сейчас они подтягивают некоторых союзников по НАТО, которые также начинают голосовать против этой резолюции. И ярким примером стала позиция Франции", - цитирует представителя МИДа "РИА Новости".
Ермаков назвал происходящее реальной проблемой.
Напомним, в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о создании Космических войск.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
04 марта 2020, 09:35
"300 спартанцев". По Эрдогану ударила Греция
04 марта 2020, 07:35
Эрдогану не удалось договориться в обход России: Как Иран развеял домыслы, объяснил Борис Рожин
04 марта 2020, 02:35
Новый "лидер" по заболеваемости потеснил Китай? Что известно о коронавирусе к этому часу
04 марта 2020, 00:35
МОК решил не оправдываться? В организации молчат о поддельных подписях Родченкова
04 марта 2020, 13:35
В расследовании крушения MH17 "пропали" украинские истребители. Австралиец напомнил, почему
04 марта 2020, 02:35
"Власти скрывают эпидемию коронавируса в Москве"? Блогеры раскрыли нагнетающих истерию в Сети
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 февраля 2020, 03:54
Даже без мата: Сатановский литературно ответил главе Госдепа США на призыв "прекратить оккупацию" Крыма
28 февраля 2020, 03:54
"Эрдоган соврал Путину. Помидорами не отделаются": Сатановский расстроил турок после обстрела самолётов ВКС РФ
27 февраля 2020, 08:24
Вертолет США уничтожил русский танк Армата (Telegram. Обзор)
29 февраля 2020, 02:39
"Нас уничтожили русские проникающей бомбой": Турецкие СМИ сошли с ума
02 марта 2020, 15:35
Военкор Поддубный назвал "самое важное сообщение последних суток". Турции пора бояться?
27 февраля 2020, 01:54
Малахову и "наследникам" на заметку: Путин оценил передачу "Пусть говорят"
29 февраля 2020, 12:24
"Перекроют пролив - сделаем два": Ветеран ФСБ рассказал о действиях России в случае конфликта с Турцией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.