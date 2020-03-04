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"Очень опасный сценарий": США и НАТО вскоре развернут оружие в космосе - МИД
04 марта 2020, 18:35 • 54 • В мире
США и НАТО вскоре могут развернуть оружие в космосе, сообщил МИД России. Ведомство отметило, что это "очень опасный сценарий", и Москва намерена ему противостоять.
Уже в ближайшем будущем США и НАТО могут разместить в космосе оружие, рассказал 4 марта директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков на пресс-конференции МИА "Россия сегодня".
По его словам, это очень опасный сценарий и Москва предпримет все усилия, чтобы его предотвратить.
Например, Генассамблея ООН уже приняла три российские резолюции: о неразмещении оружия в космосе, о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве и о мерах доверия в космосе.
Однако Ермаков указал, что США подрывают первую резолюцию, а НАТО всерьёз обсуждает вероятность силовых операций в космосе.
"Если некоторое время назад они по существу в одиночестве голосовали против (резолюции о неразмещении первыми оружия в космосе. - Ред.), то сейчас они подтягивают некоторых союзников по НАТО, которые также начинают голосовать против этой резолюции. И ярким примером стала позиция Франции", - цитирует представителя МИДа "РИА Новости".
Ермаков назвал происходящее реальной проблемой.
Напомним, в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о создании Космических войск.
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