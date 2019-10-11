"Очень опасная" Скабеева пригласила Зеленского в Москву поговорить "без посредников"

Телеведущая Ольга Скабеева предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому провести пресс-конференцию с журналистами из России. Об этом пишет Ura.ru.

Ранее стало известно о том, что Скабеевой не предоставили аккредитацию на пресс-марафон Зеленского, который прошёл 10 октября. Как заявили в офисе главы государства, они не хотели общаться с "пропагандистами".

Более того, президент Украины считает Ольгу Скабееву "очень опасной". Телеведущую это не смутило, ибо она предложила Владимиру Зеленскому принять участие в шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" или приехать в Москву и посетить студию.

Как подчеркнула журналистка, сам формат шоу предполагает дискуссию.

"Давайте поговорим - наконец. А то какая-то глупость: чего мы с вами через посредников?" - заявила журналистка в соцсетях.