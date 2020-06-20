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"Очень очевидный пост" Дудя о поправках вызвал недоумение: "Позор в чём?"
20 июня 2020, 12:00 • 213 • Политика
"Очень очевидный пост" Дудя о поправках вызвал недоумение. Журналист назвал "позором" голосование по конституционной реформе. Одна из интернет-пользовательниц заметила, что для блогера позором является "всё, что укрепляет Россию".
Журналист, блогер Юрий Дудь выложил на своей странице в Instagram пост, посвящённый грядущему голосованию по поправкам в Конституцию РФ.
Он заявил, что якобы весь смысл этого мероприятия в том, чтобы дать президенту страны Владимиру Путину возможность оставаться на посту главы государства вплоть до 2036 года.
Дудь заметил, что сам ещё не определился: идти голосовать против реформы либо проигнорировать это событие, которое, по его мнению, является "позором".
Мнение журналиста, столь популярного среди либералов, собрало множество негативных комментариев в соцсетях. Пользователь Владимир Невоструев, реагируя на заявление Дудя, напомнил, что у граждан есть полная свобода действий.
Позицию журналиста объяснила Людмила Борисовна. Она заметила, что такая его реакция была вполне ожидаема. Блогер и сам назвал свою запись в Instagram "очень очевидным постом".
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