"Очень очевидный пост" Дудя о поправках вызвал недоумение: "Позор в чём?"

Журналист, блогер Юрий Дудь выложил на своей странице в Instagram пост, посвящённый грядущему голосованию по поправкам в Конституцию РФ.

Он заявил, что якобы весь смысл этого мероприятия в том, чтобы дать президенту страны Владимиру Путину возможность оставаться на посту главы государства вплоть до 2036 года.

Дудь заметил, что сам ещё не определился: идти голосовать против реформы либо проигнорировать это событие, которое, по его мнению, является "позором".

Мнение журналиста, столь популярного среди либералов, собрало множество негативных комментариев в соцсетях. Пользователь Владимир Невоструев, реагируя на заявление Дудя, напомнил, что у граждан есть полная свобода действий.

Людям зададут вопрос, они могут ответить "да", могут ответить "нет", а могут вообще не приходить и не отвечать. Позор в чём? - написал он.

Позицию журналиста объяснила Людмила Борисовна. Она заметила, что такая его реакция была вполне ожидаема. Блогер и сам назвал свою запись в Instagram "очень очевидным постом".