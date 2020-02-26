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"Очень-очень мощно готовимся": На Украине рассказали об очередном "наступлении России" и пяти сценариях для Донбасса

26 февраля 2020, 19:24  •  139 • В мире
На Украине рассказали об очередном "полномасштабном наступлении России" и о пяти заготовленных Киевом сценариях для Донбасса. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, украинская сторона "очень-очень мощно готовится".
Как рассказал Данилов, на заседаниях Совета нацбезопасности и обороны Украины в прошлом году разработали пять сценариев развития событий в Донбассе. Один из них подразумевает полномасштабное "наступление России".
"Я могу сказать, что мы к этому очень-очень мощно готовимся и понимаем, что нам нужно в этом случае делать", - сказал он в интервью "Новому времени".
Данилов заверил, что методы "сдерживания российской агрессии" включили в гособоронзаказ до 2022 года. Все эти "методы" предусматривают "достойный" ответ Украины по любому из пяти сценариев.
"Они все просчитаны, прописаны, и все пять сценариев на сегодня инсталлированы. Все они утверждены", - добавил секретарь СНБО.
Украинские политики периодически пугают собственных граждан "российским вторжением". Обвинять Москву в агрессии начали с 2014 года, после того как Донбасс отказался признавать итоги госпереворота на Украине.
Украина многократно становилась объектом насмешек из-за того, что "воюет" с Россией уже шесть лет, но каждый раз заявляет о готовящемся вторжении.
Москва, в свою очередь, отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев прекратить убивать собственных граждан.

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