Как рассказал Данилов, на заседаниях Совета нацбезопасности и обороны Украины в прошлом году разработали пять сценариев развития событий в Донбассе. Один из них подразумевает полномасштабное "наступление России".

"Я могу сказать, что мы к этому очень-очень мощно готовимся и понимаем, что нам нужно в этом случае делать", - сказал он в интервью "Новому времени".

Данилов заверил, что методы "сдерживания российской агрессии" включили в гособоронзаказ до 2022 года. Все эти "методы" предусматривают "достойный" ответ Украины по любому из пяти сценариев.

"Они все просчитаны, прописаны, и все пять сценариев на сегодня инсталлированы. Все они утверждены", - добавил секретарь СНБО.

Украинские политики периодически пугают собственных граждан "российским вторжением". Обвинять Москву в агрессии начали с 2014 года, после того как Донбасс отказался признавать итоги госпереворота на Украине.

Украина многократно становилась объектом насмешек из-за того, что "воюет" с Россией уже шесть лет, но каждый раз заявляет о готовящемся вторжении.

Москва, в свою очередь, отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев прекратить убивать собственных граждан.