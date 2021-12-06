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"Очень обидно": Мэр Полтавы заявил о братоубийственной войне России и Украины

06 декабря 2021, 12:00  •  39 • Политика
Мэр Полтавы полагает, что Украина стала площадкой для противостояния России и США. Кроме того, Александр Мамай добавил, что наблюдает братоубийственную войну. "Очень обидно", - подчеркнул мэр.
Мэр Полтавы Александр Мамай считает, что противостояние России и США выражается как конфликт на Украине. В то же время Мамай полагает, что украинский спор - это столкновение "между братьями". О своей позиции мэр заявил в эфире телеканала "Наш".
На территории Украины, как считает Александр Мамай, сегодня воюют две сверхдержавы. И украинцы в этом споре придерживаются очевидной истины. Так, по словам Мамая, те же студенты военной кафедры Полтавского технического университета прямо заявляют, что не хотят внешнего управления Украиной. Впрочем, мнение они выражают "в неофициальных беседах", добавил глава города.
Очень обидно, что идёт брат на брата,
- добавил Александр Мамай, дав понять, что это и его мнение, и мысли живущих в городе людей.
Мэр подчеркнул, что санкции, введённые Украиной после 2014 года, только вредят стране. Из-за ограничений практически прекратил свою работу завод "Лтава". Хотя ранее несколько тысяч человек на этом заводе выполняли оборонные заказы - "космические мощности, очень высокотехнологичное предприятие". А сегодня - ничего.
Напомним, в 2014 году на Украине произошёл государственный переворот, после чего Донбасс и Крым приняли решение не подчиняться решениям хунты. Крым вошёл в состав России, а республики Донбасса объявили о своей независимости. Киев военным путём пытается вернуть ДНР и ЛНР, противостояние продолжается несколько лет.

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