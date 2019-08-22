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"Очень неприятно": Трамп не поехал в Данию из-за "саркастической реакции" на его идею о Гренландии

22 августа 2019, 07:09  •  148 • В мире
Дональд Трамп отложил свой официальный визит в Данию, намеченный на 2-3 сентября. Сам президент США объяснил причину такого решения: реакция премьера Дании на его, Трампа, предложение о покупке Гренландии, была "неприятной и саркастической".
Как пишет Bloomberg, американский президент считает, что у главы датского правительства Метты Фредериксен "не было права" столь неуважительно отвечать президенту Соединенных Штатов". Кроме того, в лице Трампа она обращалась ко всей Америке, а это и вовсе недопустимо. А ведь всего-то и надо было просто сказать: "нас это не интересует".
"Когда они назвали это абсурдом, это прозвучало очень неприятно, очень саркастично. И я решил: мы совершим визит в другой раз", — сказал Трамп журналистам.
Таким образом, считают эксперты, Трамп подтвердил предположение, что главной темой его визита в Копенгаген должна была стать продажа Гренландии. А раз Дания ответила "неуважительным и саркастическим" отказом, то и делать там президенту США пока нечего.

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