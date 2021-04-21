"Очень не понравится НАТО": Политтехнолог заинтриговал внезапной встречей сенаторов

Политтехнолог Марат Баширов заинтриговал читателей внезапной встречей сенаторов. По словам эксперта, она "очень не понравится НАТО".

Как отметил в своём Telegram-канале "Политджойстик" Марат Баширов, в ближайшую пятницу намечено внеплановое заседание Совета Федерации.

"Исходя из полномочий СФ можно предположить, что это будет нечто, что очень не понравится НАТО, но пойдет на благо мира", - подчеркнул он.

Напомним, уже сегодня, 21 апреля Владимир Путин выступит с Посланием к Федеральному собранию. Программный документ, в котором Владимир Путин определяет основные направления внутренней и внешней политики страны, а также ключевые проблемы и механизмы их решения.

Накануне источники "МК" рассказали, какие темы будут затронуты в послании: среди главных будут вопросы борьбы с пандемией коронавируса, поддержка граждан и бизнеса на этапе восстановления экономики, большой внешнеполитический блок. Источники утверждают, что решение о возврате к индексации пенсий всем работающим пенсионерам не будет озвучено, так как бюджет не готов к таким нагрузкам.

Путин напомнит о решениях, которые были приняты на волне кризиса, и предложит сохранить и даже расширить некоторые виды поддержки - утверждает источник газеты.

Подчёркивается, что Путин проанализирует весь массив данных о мерах поддержки в самой чувствительной сфере - социальной.