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"Очень не понравится НАТО": Политтехнолог заинтриговал внезапной встречей сенаторов

21 апреля 2021, 10:00  •  263 • Политика
Политтехнолог Марат Баширов заинтриговал читателей внезапной встречей сенаторов. По словам эксперта, она "очень не понравится НАТО".
Как отметил в своём Telegram-канале "Политджойстик" Марат Баширов, в ближайшую пятницу намечено внеплановое заседание Совета Федерации.
"Исходя из полномочий СФ можно предположить, что это будет нечто, что очень не понравится НАТО, но пойдет на благо мира", - подчеркнул он.
Напомним, уже сегодня, 21 апреля Владимир Путин выступит с Посланием к Федеральному собранию. Программный документ, в котором Владимир Путин определяет основные направления внутренней и внешней политики страны, а также ключевые проблемы и механизмы их решения.
Накануне источники "МК" рассказали, какие темы будут затронуты в послании: среди главных будут вопросы борьбы с пандемией коронавируса, поддержка граждан и бизнеса на этапе восстановления экономики, большой внешнеполитический блок. Источники утверждают, что решение о возврате к индексации пенсий всем работающим пенсионерам не будет озвучено, так как бюджет не готов к таким нагрузкам.
Путин напомнит о решениях, которые были приняты на волне кризиса, и предложит сохранить и даже расширить некоторые виды поддержки - утверждает источник газеты.
Подчёркивается, что Путин проанализирует весь массив данных о мерах поддержки в самой чувствительной сфере - социальной.

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