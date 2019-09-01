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"Очень не хотели допустить разговора": Зеленский о попытке людей Порошенко сорвать звонок Путину

01 сентября 2019, 01:09  •  46 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с главой России Владимиром Путиным. "Они очень не хотели допустить разговора с президентом России", - отметил украинский лидер.
Министерство иностранных дел Украины пыталось помешать новому украинскому президенту Владимиру Зеленскому провести переговоры с главой России Владимиром Путиным. Об этом рассказал сам украинский лидер.
По его словам, речь идет о МИД, который был сформирован ещё при президенте Украины Петре Порошенко. Зеленский утверждает, что дипломаты всеми силами пытались помешать ему договориться о возвращении украинских моряков, арестованных за провокацию в Керченском проливе.
"Тут была напряженная атмосфера в СМИ, особенно в МИД: они очень не хотели допустить разговора с президентом России. В МИД Украины считали, что не дай бог они (моряки) вернутся из-за разговора с Путиным", - сказал президент Украины в интервью украинскому телеканалу "1+1".
Зеленский добавил, что для людей Порошенко это был политический вопрос, а для него - человеческий. По этой причине, как объяснил украинский лидер, он решился на телефонный разговор с Путиным.

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