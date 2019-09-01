"Очень не хотели допустить разговора": Зеленский о попытке людей Порошенко сорвать звонок Путину

Министерство иностранных дел Украины пыталось помешать новому украинскому президенту Владимиру Зеленскому провести переговоры с главой России Владимиром Путиным. Об этом рассказал сам украинский лидер.

По его словам, речь идет о МИД, который был сформирован ещё при президенте Украины Петре Порошенко. Зеленский утверждает, что дипломаты всеми силами пытались помешать ему договориться о возвращении украинских моряков, арестованных за провокацию в Керченском проливе.

"Тут была напряженная атмосфера в СМИ, особенно в МИД: они очень не хотели допустить разговора с президентом России. В МИД Украины считали, что не дай бог они (моряки) вернутся из-за разговора с Путиным", - сказал президент Украины в интервью украинскому телеканалу "1+1".

Зеленский добавил, что для людей Порошенко это был политический вопрос, а для него - человеческий. По этой причине, как объяснил украинский лидер, он решился на телефонный разговор с Путиным.