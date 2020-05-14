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"Очень хорошо, но крайне несвоевременно": Политолог Асафов об объединении регионов России

14 мая 2020, 10:55  •  158 • Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться. "Само по себе укрупнение хорошо и с экономической точки зрения, и с политической, и с точки зрения логики управления, но сейчас это крайне несвоевременно", - считает политолог Александр Асафов.
Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа договорились о начале объединения регионов, подписав соответствующий меморандум. Объединение и укрупнение регионов России прокомментировал политолог Александр Асафов.
Он считает, что подобное укрупнение всегда хорошо. В рамках логики управления крупными объектами гораздо проще управлять. Кроме того, у этого есть некоторые экономические плюсы. Однако имеются и некоторые нюансы.
Учитывая тенденции в нашем государстве наделять региональные власти большими полномочиями, а также усиление роли органов местного самоуправления, то, конечно, такое решение (об объединении регионов) выглядело бы сегодня несколько странным, - сказал политолог в интервью Nation News.
По мнению эксперта, в настоящий момент укрупнение регионов России является несколько несвоевременным. Сейчас главы регионов должны в первую очередь заниматься выполнением прямых поручений президента России по защите здоровья и жизни населения станы. А объединением субъектов Федерации можно заняться и после завершения пандемии коронавируса.
Впрочем, политолог не исключает, что тема объединения регионов всплыла именно сейчас, потому что некоторые губернаторы не справляются со своими обязанностями.
Ещё раз подчеркну, само по себе укрупнение хорошо и с экономической точки зрения, и с политической, и с точки зрения логики управления, но сейчас это крайне несвоевременно, - заключил Асафов.

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