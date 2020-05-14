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"Очень хорошо, но крайне несвоевременно": Политолог Асафов об объединении регионов России
14 мая 2020, 10:55 • 158 • Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться. "Само по себе укрупнение хорошо и с экономической точки зрения, и с политической, и с точки зрения логики управления, но сейчас это крайне несвоевременно", - считает политолог Александр Асафов.
Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа договорились о начале объединения регионов, подписав соответствующий меморандум. Объединение и укрупнение регионов России прокомментировал политолог Александр Асафов.
Он считает, что подобное укрупнение всегда хорошо. В рамках логики управления крупными объектами гораздо проще управлять. Кроме того, у этого есть некоторые экономические плюсы. Однако имеются и некоторые нюансы.
По мнению эксперта, в настоящий момент укрупнение регионов России является несколько несвоевременным. Сейчас главы регионов должны в первую очередь заниматься выполнением прямых поручений президента России по защите здоровья и жизни населения станы. А объединением субъектов Федерации можно заняться и после завершения пандемии коронавируса.
Впрочем, политолог не исключает, что тема объединения регионов всплыла именно сейчас, потому что некоторые губернаторы не справляются со своими обязанностями.
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