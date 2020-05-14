"Очень хорошо, но крайне несвоевременно": Политолог Асафов об объединении регионов России

Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа договорились о начале объединения регионов, подписав соответствующий меморандум. Объединение и укрупнение регионов России прокомментировал политолог Александр Асафов.

Он считает, что подобное укрупнение всегда хорошо. В рамках логики управления крупными объектами гораздо проще управлять. Кроме того, у этого есть некоторые экономические плюсы. Однако имеются и некоторые нюансы.

Учитывая тенденции в нашем государстве наделять региональные власти большими полномочиями, а также усиление роли органов местного самоуправления, то, конечно, такое решение (об объединении регионов) выглядело бы сегодня несколько странным, - сказал политолог в интервью Nation News.

По мнению эксперта, в настоящий момент укрупнение регионов России является несколько несвоевременным. Сейчас главы регионов должны в первую очередь заниматься выполнением прямых поручений президента России по защите здоровья и жизни населения станы. А объединением субъектов Федерации можно заняться и после завершения пандемии коронавируса.

Впрочем, политолог не исключает, что тема объединения регионов всплыла именно сейчас, потому что некоторые губернаторы не справляются со своими обязанностями.