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"Очень хорошо, Моди": Русский твит премьера Индии о встрече с Путиным впечатлил его народ
14 ноября 2019, 18:39 • 138 • Политика
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на русском языке рассказал о прекрасной встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным. В Сети его соотечественники-пользователи благодарят своего премьера. "Очень хорошо, Моди", - оставил комментарий один из его подписчиков в Twitter.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на русском языке сообщил, что провёл прекрасную встречу в Бразилии с Президентом РФ Владимиром Путиным. О беседе он написал в соцсетях на русском языке.
По словам политика, в рамках беседы обсуждался весь спектр отношений двух стран. Индия и Россия ведут активное сотрудничество в области торговли, безопасности и культуры, добавил Моди и отметил, что народы обоих государств "выиграют благодаря нашим тесным связям".
Скриншот twitter.com/narendramodi
Пост был также продублирован на английском языке.
Сообщения Моди воодушевили его соотечественников. В комментариях в Тwitter граждане благодарят премьера, оставляют воодушевлённые эмодзи, говорят о величии России и о важности дружбы с нашей страной.
"Очень хорошо, Моди", - заметил подписчик Spkumawat13 в обсуждениях к русскому посту.
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