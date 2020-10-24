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"Очень хороший прогресс" по Карабаху? В Кремле не знают, что имел в виду Трамп

24 октября 2020, 14:10  •  11 • Политика
Трамп заявил, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху в качестве посредника и что был достигнут "очень хороший прогресс". В Кремле ответили, что не знают, о каком прогрессе говорит американский лидер.
В Кремле прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о его участии в переговорах по Нагорному Карабаху и достигнутом прогрессе. Пресс-секретарь президента России отметил, что не в курсе, о каком прогрессе говорил глава США.
Трамп заявил, что на переговорах по Карабаху произошёл "очень хороший" прогресс. Главы Минобороны Армении и Азербайджана проводят в США переговоры с госсекретарём Майком Помпео.
Мы пока не знаем, - сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос, согласен ли Кремль с оценкой американского лидера.
Напомним, что Трамп также заявил, что у США с Арменией очень хорошие отношения. Американский президент добавил, что армяне - хорошие и целеустремлённые люди. При этом Трамп уклонился от ответа на вопрос, общался ли он с президентами Армении и Азербайджана, пишет Nation News.

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