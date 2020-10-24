"Очень хороший прогресс" по Карабаху? В Кремле не знают, что имел в виду Трамп

В Кремле прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о его участии в переговорах по Нагорному Карабаху и достигнутом прогрессе. Пресс-секретарь президента России отметил, что не в курсе, о каком прогрессе говорил глава США.

Трамп заявил, что на переговорах по Карабаху произошёл "очень хороший" прогресс. Главы Минобороны Армении и Азербайджана проводят в США переговоры с госсекретарём Майком Помпео.

Мы пока не знаем, - сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос, согласен ли Кремль с оценкой американского лидера.

Напомним, что Трамп также заявил, что у США с Арменией очень хорошие отношения. Американский президент добавил, что армяне - хорошие и целеустремлённые люди. При этом Трамп уклонился от ответа на вопрос, общался ли он с президентами Армении и Азербайджана, пишет Nation News.