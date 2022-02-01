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"Очень хорошая компания для непростых времён": Орбан рассмешил Путина шуткой про Европу
01 февраля 2022, 21:35 • 200 • Политика
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассмешил президента России Владимира Путина шуткой про Европу во время встречи в Кремле. "Очень хорошая компания для непростых времён", - отметил он.
Орбан заявил, что Россия в 2021 году дважды выручала Венгрию - сначала предоставила стране вакцину от коронавируса, а затем подписала долгосрочный контракт на поставку газа по выгодной цене. Второй пункт стал особенно актуальным в условиях вспыхнувшего в Европе энергетического кризиса, при котором цены на голубое топливо вне долгосрочных контрактов бьют все рекорды. Кроме того, Россия оказывает Венгрии помощь в сфере энергетики, участвуя в строительстве двух энергоблоков для АЭС "Пакш", сообщает пресс-служба Кремля.
- отметил Орбан, намекая на Россию.
Путин, услышав это, рассмеялся и заявил: "Согласен".
В словах Орбана можно заметить немой укор в адрес других членов ЕС, которые, в отличие от Венгрии, предпочли не оставаться в "хорошей компании". Они отказались от контрактов с "Газпромом", ввели третий энергопакет, который ограничивает поставки русского газа, приложили все усилия, чтобы затормозить "Северный поток - 2" и теперь пожинают плоды своих трудов в виде заоблачных цен на голубое топливо.
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