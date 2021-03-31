Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
Нога Навального выдала его с головой: "Извините, вы не соблюдаете правила с...
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и Росс...
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргу...
Главная / В мире

"Очень хитрый вирус": Сотрудники института в Ухане не болели в 2019 году - китайский эксперт

31 марта 2021, 21:45  •  115 • В мире
Глава китайской делегации в совместной рабочей группе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по исследованию источника возникновения коронавируса Лян Ваньнянь считает, что сотрудники института в Ухане не болели COVID-19 в 2019 году. "Очень хитрый вирус", - отметил эксперт и указал на серьёзную проблему.
Международная группа учёных ВОЗ опубликовала доклад, в котором одной из наиболее вероятных версий происхождения SARS-CoV-2 указана передача к человеку от летучих мышей через промежуточного носителя. По мнению Ваньняня, летучие мыши или панголины вряд ли были переносчиками. Да, у них обнаружились напоминающие ковид инфекции, но нельзя утверждать, что именно они были первыми носителями COVID-19.
В ходе пресс-конференции в Пекине китайский учёный заявил, что естественными носителями вполне могут считаться норки и кошки. Они тоже легко подвергаются заражению. Кроме того, есть вероятность, что вирус возник сразу в нескольких местах, не только в Ухане.
Одной из главных проблем с COVID-19 является поиск "нулевого заразившегося". Обнаружить его практически нереально. Он вполне мог переболеть бессимптомно.
"Это очень хитрый вирус. Первый заразившийся был выявлен 8 декабря [2019 года], однако это вовсе не значит, что мы обнаружили "нулевого носителя", - произнёс глава китайской делегации, косвенно указывая, что сотрудники института в Ухане не болели в 2019 году.
Ранее США и ещё 13 стран опубликовали официальный документ, в котором усомнились в выводах ВОЗ, представленных в докладе. Госдеп Соединённых Штатов продолжает настаивать, что основной версией происхождения COVID-19 должна стать утечка из лаборатории института в Ухане.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
31 марта 2021, 08:00
Daily Express: всё больше стран ЕС игнорируют запрет Брюсселя на «Спутник V»
31 марта 2021, 00:40
Доклад ВОЗ не устроил 14 стран мира: Госдеп США объяснил, почему так важно найти источник пандемии
31 марта 2021, 18:05
Запад испугался собственных санкций: "Союз России и Китая страшен"
31 марта 2021, 12:30
«В деловой и откровенной атмосфере»: что обсуждали Путин, Меркель и Макрон на переговорах
31 марта 2021, 07:55
Бесконечное противостояние: как США собираются помогать Украине в борьбе с коррупцией
31 марта 2021, 00:40
От шести лет и до пляжа: Испанцев обязали соблюдать сверхстрогий масочный режим
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 марта 2021, 06:10
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
31 марта 2021, 02:30
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргумента...
31 марта 2021, 00:40
Поговорили без Украины: Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию в Донбассе
31 марта 2021, 14:25
Виктор Медведчук и Юрий Бойко в очередной раз предали избирателей юго-востока
31 марта 2021, 09:50
Миномёты или снайпер? ВСУ поплатились группой боевиков за смерть донецкого дедушки - ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 марта 2021, 20:55
Пять минут, которые решили всё: Стало известно, что сказал Мишустин принцу Чарльзу
31 марта 2021, 06:10
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
31 марта 2021, 14:25
Виктор Медведчук и Юрий Бойко в очередной раз предали избирателей юго-востока
30 марта 2021, 13:40
Запад начнет мстить: эксперт указал на последствия войны России и Украины
28 марта 2021, 03:55
Саботаж? Русские начали важную операцию в Сирии, но Анкара опять взялась за своё
28 марта 2021, 08:30
США посягнут на Северный морской путь: Россию предупредили о неизбежном
26 марта 2021, 23:30
"Проклятое" судно отыскали через 90 лет: Дайверы проникли на борт и потеряли дар речи от увиденного
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.