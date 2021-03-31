"Очень хитрый вирус": Сотрудники института в Ухане не болели в 2019 году - китайский эксперт

Глава китайской делегации в совместной рабочей группе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по исследованию источника возникновения коронавируса Лян Ваньнянь считает, что сотрудники института в Ухане не болели COVID-19 в 2019 году. "Очень хитрый вирус", - отметил эксперт и указал на серьёзную проблему.

Международная группа учёных ВОЗ опубликовала доклад, в котором одной из наиболее вероятных версий происхождения SARS-CoV-2 указана передача к человеку от летучих мышей через промежуточного носителя. По мнению Ваньняня, летучие мыши или панголины вряд ли были переносчиками. Да, у них обнаружились напоминающие ковид инфекции, но нельзя утверждать, что именно они были первыми носителями COVID-19.

В ходе пресс-конференции в Пекине китайский учёный заявил, что естественными носителями вполне могут считаться норки и кошки. Они тоже легко подвергаются заражению. Кроме того, есть вероятность, что вирус возник сразу в нескольких местах, не только в Ухане.

Одной из главных проблем с COVID-19 является поиск "нулевого заразившегося". Обнаружить его практически нереально. Он вполне мог переболеть бессимптомно.

"Это очень хитрый вирус. Первый заразившийся был выявлен 8 декабря [2019 года], однако это вовсе не значит, что мы обнаружили "нулевого носителя", - произнёс глава китайской делегации, косвенно указывая, что сотрудники института в Ухане не болели в 2019 году.

Ранее США и ещё 13 стран опубликовали официальный документ, в котором усомнились в выводах ВОЗ, представленных в докладе. Госдеп Соединённых Штатов продолжает настаивать, что основной версией происхождения COVID-19 должна стать утечка из лаборатории института в Ухане.