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"Очень большой риск": В "Нафтогазе" заговорили о срыве сделки по транзиту газа с Россией

24 декабря 2019, 17:24  •  138 • Политика
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко внезапно заговорил о возможном срыве сделки с "Газпромом" по транзиту газа через Украину. По его словам, такой сценарий якобы возможен, если Киев откажется от исков против "Газпрома". "Очень большой риск", - считает Витренко.
Всего несколько дней прошло с момента достижения договорённостей между Россией и Украиной о продлении транзита газа через Незалежную в Европу, а в "Нафтогазе" уже заговорили о возможности срыва сделки с "Газпромом".
В частности, про подобный сценарий развития событий заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в эфире программы "Нині вже" на Hromadske. Он заявил о том, что, мол, не исключает отказа России от транзита в том случае, если Киев откажется от исков против "Газпрома".
"Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется, - поясняет довольно путанно свою мысль представитель "Нафтогаза", - а потом транзита не будет, и получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск".
Витренко также добавил, что украинская сторона уже работает над системой договоров, которые, по его утверждению, "минимизируют или полностью уберут" риск того, что уже достигнутые ранее соглашения в жизнь не воплотятся.
"Давить" на Россию в "Нафтогазе" надеются с помощью европейцев и руководства Украины.
Напомним, согласно предварительным данным, стороны договорились о продлении соглашения о транзите российского газа через украинскую ГТС. "Газпром" также выплатит 3 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза". В обмен на это украинская сторона отзовёт претензии на 7,4 миллиарда долларов.

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