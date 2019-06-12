"Очень благодарен. Заранее": Климкин второй раз попросил Раду об отставке

Климкин в своем Twitter повторно обратился к Верховной Раде с "искренней просьбой" поддержать его отставку.

"Как говорят, очень благодарен. Заранее", - написал он в заключении своего обращения.

После победы в президентских выборах Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду, направив представление об отставке нескольких министров, в том числе Павла Климкина.

6 июня украинские депутаты отказались поддержать увольнение главы МИД. Тогда Зеленский обратился в Раду повторно. К слову, сам Климкин просил депутатов поддержать его увольнение еще в первый раз.