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"Очень благодарен. Заранее": Климкин второй раз попросил Раду об отставке

12 июня 2019, 01:39  •  39 • Политика
Министр иностранных дел Украины снова просит депутатов Верховной Рады отправить его в отставку. Павел Климкин даже заранее поблагодарил парламентариев.
Климкин в своем Twitter повторно обратился к Верховной Раде с "искренней просьбой" поддержать его отставку.
"Как говорят, очень благодарен. Заранее", - написал он в заключении своего обращения.
После победы в президентских выборах Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду, направив представление об отставке нескольких министров, в том числе Павла Климкина.
6 июня украинские депутаты отказались поддержать увольнение главы МИД. Тогда Зеленский обратился в Раду повторно. К слову, сам Климкин просил депутатов поддержать его увольнение еще в первый раз.

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