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"Очень беспокоит": Путин рассказал об особой доходной теме в послании Федеральному собранию

05 января 2020, 21:54  •  95 • Политика
В качестве особой в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал доходную тему, связанную со стагнацией заработка населения. "Очень беспокоит", - подчеркнул президент, отметив, что последуют конкретные решения для преодоления бедности.
Президент России Владимир Путин начал работу над посланием Федеральному собранию России. Особое внимание он намерен уделить вопросу повышения уровня доходов граждан страны, о чём президент сообщил в беседе с ТАСС. Послание, напомним, состоится 15 января.
"Пока не могу сказать, нет окончательных решений, - пояснил Владимир Путин, не раскрывая конкретных деталей. - Есть варианты, но окончательно решения не приняты".
Решения должны быть направлены на сокращение числа граждан, получающих заработную плату на уровне минимального размера. Таким образом, удастся сделать новый шаг на пути преодоления бедности. Отдельно Путин подчеркнул, что его "очень беспокоит" ситуация, когда невооружённым взглядом видна "стагнация в реальных доходах населения".
Напомним, в 2019 году послание президента России Федеральному собранию зачитывалось 20 февраля.

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