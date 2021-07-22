"Обжалованию не подлежит": Зеленского заподозрили в госизмене

Киевский суд вынес решение Госбюро расследований по возбуждению уголовного дела в отношении главы Украины Владимира Зеленского. Оно не подлежит обжалованию.

Президента Украины Владимира Зеленского заподозрили в госизмене. Киевский суд обязал Госбюро расследований возбудить дело о возможной госизмене Зеленского и его окружения. Причиной, по мнению суда, служит срыв год назад операции по задержанию членов ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщил один из лидеров партии "Демократична сокира" Юрий Гудименко в своём Facebook.

Решение принял Шевченковский суд Киева, обжалованию оно не подлежит. Представителя Госбюро расследований на слушании не было.