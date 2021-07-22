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"Обжалованию не подлежит": Зеленского заподозрили в госизмене
22 июля 2021, 15:10 • 424 • Политика
Киевский суд вынес решение Госбюро расследований по возбуждению уголовного дела в отношении главы Украины Владимира Зеленского. Оно не подлежит обжалованию.
Президента Украины Владимира Зеленского заподозрили в госизмене. Киевский суд обязал Госбюро расследований возбудить дело о возможной госизмене Зеленского и его окружения. Причиной, по мнению суда, служит срыв год назад операции по задержанию членов ЧВК "Вагнер".
Об этом сообщил один из лидеров партии "Демократична сокира" Юрий Гудименко в своём Facebook.
Решение принял Шевченковский суд Киева, обжалованию оно не подлежит. Представителя Госбюро расследований на слушании не было.
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