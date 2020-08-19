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"Обыскали, не дали связаться со своими": МИД России заявил протест Норвегии из-за дипломата
19 августа 2020, 21:20 • 66 • Политика
Россия заявила Норвегии протест в связи с задержанием дипломата. "Его обыскали, не предоставили возможность связаться с посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела", - говорится в сообщении.
Министерство иностранных дел России выразило официальный протест Норвегии в связи с необоснованным задержанием российского дипломата. Соответствующей информацией поделились в посольстве России.
Речь идёт о заместителе торгового представителя России в Норвегии. Его незаконно обыскали, а также не дали возможности связаться с посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела.
Также было отмечено, что "свои выводы в России, конечно, сделают".
Напомним, что вместе с российским дипломатом был задержан 50-летний норвежец. Его обвинили в том, что он встречался с "российским разведчиком" и передавал ему сведения, которые "могут навредить фундаментальным интересам Норвегии". Российского же дипломата обвинили в действиях, "несовместимых с дипломатическим статусом". Его планируют объявить персоной нон-грата и выслать из страны.
В свою очередь в российском посольстве отмечают, что арестованный норвежец много лет работал в фирме DNV GL, которая имеет большой опыт сотрудничества с российскими фирмами и ведомствами, отвечающими за нефтегазодобычу, судостроение и крупные инфраструктурные проекты. Поэтому в его встрече с заместителем торгового представителя России нет ничего странного и уж тем более криминального.
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