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"Обыскали, не дали связаться со своими": МИД России заявил протест Норвегии из-за дипломата

19 августа 2020, 21:20  •  66 • Политика
Россия заявила Норвегии протест в связи с задержанием дипломата. "Его обыскали, не предоставили возможность связаться с посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела", - говорится в сообщении.
Министерство иностранных дел России выразило официальный протест Норвегии в связи с необоснованным задержанием российского дипломата. Соответствующей информацией поделились в посольстве России.
Речь идёт о заместителе торгового представителя России в Норвегии. Его незаконно обыскали, а также не дали возможности связаться с посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела.
"Нами заявлен протест МИД Норвегии в связи с нарушением статуса дипломата", - говорится в заявлении диппредставительства, которое было опубликовано на странице МИД России в Facebook.
Также было отмечено, что "свои выводы в России, конечно, сделают".
Напомним, что вместе с российским дипломатом был задержан 50-летний норвежец. Его обвинили в том, что он встречался с "российским разведчиком" и передавал ему сведения, которые "могут навредить фундаментальным интересам Норвегии". Российского же дипломата обвинили в действиях, "несовместимых с дипломатическим статусом". Его планируют объявить персоной нон-грата и выслать из страны.
В свою очередь в российском посольстве отмечают, что арестованный норвежец много лет работал в фирме DNV GL, которая имеет большой опыт сотрудничества с российскими фирмами и ведомствами, отвечающими за нефтегазодобычу, судостроение и крупные инфраструктурные проекты. Поэтому в его встрече с заместителем торгового представителя России нет ничего странного и уж тем более криминального.

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