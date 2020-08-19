"Обыскали, не дали связаться со своими": МИД России заявил протест Норвегии из-за дипломата

Министерство иностранных дел России выразило официальный протест Норвегии в связи с необоснованным задержанием российского дипломата. Соответствующей информацией поделились в посольстве России.

Речь идёт о заместителе торгового представителя России в Норвегии. Его незаконно обыскали, а также не дали возможности связаться с посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела.

"Нами заявлен протест МИД Норвегии в связи с нарушением статуса дипломата", - говорится в заявлении диппредставительства, которое было опубликовано на странице МИД России в Facebook.

Также было отмечено, что "свои выводы в России, конечно, сделают".

Напомним, что вместе с российским дипломатом был задержан 50-летний норвежец. Его обвинили в том, что он встречался с "российским разведчиком" и передавал ему сведения, которые "могут навредить фундаментальным интересам Норвегии". Российского же дипломата обвинили в действиях, "несовместимых с дипломатическим статусом". Его планируют объявить персоной нон-грата и выслать из страны.

В свою очередь в российском посольстве отмечают, что арестованный норвежец много лет работал в фирме DNV GL, которая имеет большой опыт сотрудничества с российскими фирмами и ведомствами, отвечающими за нефтегазодобычу, судостроение и крупные инфраструктурные проекты. Поэтому в его встрече с заместителем торгового представителя России нет ничего странного и уж тем более криминального.