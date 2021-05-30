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"Объёмное выступление": известна программа участия Путина в ПМЭФ

30 мая 2021, 16:30  •  113 • Политика
Стало известно, в каком формате состоится выступление президента Путина на ПМЭФ в 2021 году.
Стало известно, в каком формате выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин.
Выступление президента на форуме будет объёмным. Путин также намерен пообщаться с инвесторами и бизнесменами. Президент также даст объёмные комментарии журналистам мировых информагентств. Об этом говорится в Telegram-канале Соловьёв-live.
Форум в 2021 году состоится со 2 по 5 июня. Очное участие Путина ожидается 4 июня, сообщал "Росконгресс". В ПМЭФ также намерены дистанционно принять участие эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

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