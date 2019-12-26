"Объёмами и качеством": Путин потребовал гарантировать продовольственную безопасность России

"Прoдoвoльственная безoпаснoсть страны дoлжна быть гарантирoвана не тoлькo oбъёмами прoизвoдства, нo и качествoм прoдукции", - сказал российский лидер.

Президент также отметил, что важное значение в работе АПК имеют перспективные исследования в области селекции в растениеводстве и животноводстве. Кроме того, глава Кремля напомнил о разработке новых кормов, пишет ФАН.

Напомним, в четверг, 26 декабря, Владимир Путин участвует в заседании Государственного совета по вопросам государственной аграрной политики. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что на совещании будут присутствовать президент России, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и его коллега из Липецкой области Игорь Артамонов.