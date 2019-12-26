|
"Объёмами и качеством": Путин потребовал гарантировать продовольственную безопасность России
26 декабря 2019, 21:24 • 8 • Политика
В ходе заседания Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса (АПК) президент России Владимир Путин заявил, что продовольственная безопасность страны должна быть гарантирована не только объёмами продукции, но и её качеством.
"Прoдoвoльственная безoпаснoсть страны дoлжна быть гарантирoвана не тoлькo oбъёмами прoизвoдства, нo и качествoм прoдукции", - сказал российский лидер.
Президент также отметил, что важное значение в работе АПК имеют перспективные исследования в области селекции в растениеводстве и животноводстве. Кроме того, глава Кремля напомнил о разработке новых кормов, пишет ФАН.
Напомним, в четверг, 26 декабря, Владимир Путин участвует в заседании Государственного совета по вопросам государственной аграрной политики. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что на совещании будут присутствовать президент России, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и его коллега из Липецкой области Игорь Артамонов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
8
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 декабря 2019, 02:54
|
24 декабря 2019, 14:09
|
20 декабря 2019, 02:54
|
20 декабря 2019, 02:54
|
22 декабря 2019, 16:39
|
22 декабря 2019, 13:09
|
21 декабря 2019, 14:24