"Обыкновенный фашизм": Симоньян об отказе в медпомощи "расистам", "сексистам" и "гомофобам" Британии

Британский минздрав принял новое положение, по которому с апреля доктора могут отказать в лечении некритично больным пациентам, если те проявляют признаки гомофобии или расизма. Инициативу ведомства прокомментировала главред RT Маргарита Симоньян.

"Теперь врачи смогут отказать в помощи, если решат, что пациент - сексист, расист или гомофоб. Как в Британии решают, кто здесь расист и гомофоб, мы все прекрасно знаем. Ваша постоянная рубрика "Обыкновенный фашизм", - написала она в своём Telegram-канале.

Напомним, что новые положения были приняты под предлогом защиты врачей от физического нападения со стороны пациентов. Однако в документ вместе с положениями об отказе от лечения некритических пациентов, которые проявляют агрессию и применяют физическое насилие по отношению к врачам, протащили и пункты про "гомофобию" и "сексизм".