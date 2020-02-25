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"Обыкновенный фашизм": Симоньян об отказе в медпомощи "расистам", "сексистам" и "гомофобам" Британии

25 февраля 2020, 23:54  •  90 • Политика
Британским врачам разрешили не оказывать помощь "расистам" и "гомофобам". "Как в Британии решают, кто здесь расист и гомофоб, мы все прекрасно знаем", - комментирует ситуацию главред RT Маргарита Симоньян.
Британский минздрав принял новое положение, по которому с апреля доктора могут отказать в лечении некритично больным пациентам, если те проявляют признаки гомофобии или расизма. Инициативу ведомства прокомментировала главред RT Маргарита Симоньян.
"Теперь врачи смогут отказать в помощи, если решат, что пациент - сексист, расист или гомофоб. Как в Британии решают, кто здесь расист и гомофоб, мы все прекрасно знаем. Ваша постоянная рубрика "Обыкновенный фашизм", - написала она в своём Telegram-канале.
Напомним, что новые положения были приняты под предлогом защиты врачей от физического нападения со стороны пациентов. Однако в документ вместе с положениями об отказе от лечения некритических пациентов, которые проявляют агрессию и применяют физическое насилие по отношению к врачам, протащили и пункты про "гомофобию" и "сексизм".
"Меры защиты будут распространяться на любое преследование, запугивание или дискриминацию, включая гомофобные, сексистские или расистские высказывания", - гласит инструкция британского минздрава.

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