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"Обыкновенный фашизм": Симоньян об отказе в медпомощи "расистам", "сексистам" и "гомофобам" Британии
25 февраля 2020, 23:54 • 90 • Политика
Британским врачам разрешили не оказывать помощь "расистам" и "гомофобам". "Как в Британии решают, кто здесь расист и гомофоб, мы все прекрасно знаем", - комментирует ситуацию главред RT Маргарита Симоньян.
Британский минздрав принял новое положение, по которому с апреля доктора могут отказать в лечении некритично больным пациентам, если те проявляют признаки гомофобии или расизма. Инициативу ведомства прокомментировала главред RT Маргарита Симоньян.
Напомним, что новые положения были приняты под предлогом защиты врачей от физического нападения со стороны пациентов. Однако в документ вместе с положениями об отказе от лечения некритических пациентов, которые проявляют агрессию и применяют физическое насилие по отношению к врачам, протащили и пункты про "гомофобию" и "сексизм".
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