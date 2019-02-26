|
"Обычный день в российском городе": стратегические ракетные комплексы "Ярс" застряли в пробке на МКАДе - фото
26 февраля 2019, 16:09 • 112 • Политика
Стратегические ракетные комплексы "Ярс" застряли в утренней пробке на МКАДе по дороге в подмосковное Алабино. "Обычный день в российском городе", - комментируют курьёзное фото пользователи соцсетей.
Стратегические ракетные комплексы "Ярс", несущие межконтинентальные ядерные ракеты, вместе с обычными автомобилями застряли в утренней пробке на МКАДе 26 февраля.
Фотографии "Ярсов", демократично ожидающих рассасывания затора, опубликовал телеграм-канал "338", а позднее оно появилось и в Твиттере. Предполагается, что ракетные комплексы прибыли из Ивановской области в подмосковное Алабино, чтобы там готовиться к участию в параде Победы.
"Обычный день в российском городе", - иронизируют пользователи Сети.
Фото пресс-службы Минобороны РФ.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
112
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 февраля 2019, 05:39
|
20 февраля 2019, 07:24
|
23 февраля 2019, 18:09
|
20 февраля 2019, 02:24
|
22 февраля 2019, 21:09
|
21 февраля 2019, 02:54
|
24 февраля 2019, 04:12