"Обычный день в российском городе": стратегические ракетные комплексы "Ярс" застряли в пробке на МКАДе - фото

Стратегические ракетные комплексы "Ярс" застряли в утренней пробке на МКАДе по дороге в подмосковное Алабино. "Обычный день в российском городе", - комментируют курьёзное фото пользователи соцсетей.

Стратегические ракетные комплексы "Ярс", несущие межконтинентальные ядерные ракеты, вместе с обычными автомобилями застряли в утренней пробке на МКАДе 26 февраля.

Фотографии "Ярсов", демократично ожидающих рассасывания затора, опубликовал телеграм-канал "338", а позднее оно появилось и в Твиттере. Предполагается, что ракетные комплексы прибыли из Ивановской области в подмосковное Алабино, чтобы там готовиться к участию в параде Победы.

"Обычный день в российском городе", - иронизируют пользователи Сети.

обычный день в российском городе — худая панда (@glenn1660) February 26, 2019

Фото пресс-службы Минобороны РФ.