"Обычное головотяпство": Лукашенко обвинил Россию в "разрезании" Союзного государства из-за COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании "Мир" заявил, что не понимает, зачем нужно было закрывать границу с Россией. Президент считает, что, несмотря на отсутствие карантина и жёстких мер в стране, тогда и сейчас ситуация с коронавирусом в Белоруссии была "не хуже, чем в России".

Также Лукашенко подчеркнул, что нужно было предварительно посоветоваться и предупредить их сторону. Но "никакой жуткой ситуации", требующей "срочных мер", не было.

"В Беларуси ситуация была не хуже, чем в России, - значительно лучше. Я настаиваю, что и сегодня не хуже. Во-вторых, зачем отрезать от этого Союзного государства ту основную часть, где нет проблем", - заявил Лукашенко.

При этом глава государства удивился, что в России между регионами движение не перекрыли до сих пор. То есть здесь страну не стали "делить на части", сообщает ТАСС.

"Это обычное было головотяпство. А как насчет формулы "друг познается в беде"? - спросил президент Белоруссии.

Накануне стало известно, что к России за помощью обратилась Белоруссия. Страна запросила защитные маски, тест-системы и аппараты ИВЛ. Эту информацию "Коммерсанту" подтвердили источники в российских государственных структурах. С похожими просьбами обратились почти все страны СНГ, кроме Украины и Туркмении.

При этом ранее Александр Лукашенко делал яркие высказывания о коронавирусе. В стране не стали вводить жёсткие меры. Сажать людей на карантин не стоит: "Запирать в этих тухлых квартирах - это не метод", - заявлял Лукашенко. И "лучше умереть стоя, чем жить на коленях". Он же говорил, что Россия "полыхает" от коронавируса.