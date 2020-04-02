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"Обычное головотяпство": Лукашенко обвинил Россию в "разрезании" Союзного государства из-за COVID-19

02 апреля 2020, 23:35  •  65 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко до сих пор считает, что закрытие границы с Россией было лишней мерой. Лукашенко настаивает, что "никакой логики" в этом не было. Президент назвал это "обычным головотяпством". При этом Лукашенко обвинил Россию в "разрезании" Союзного государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании "Мир" заявил, что не понимает, зачем нужно было закрывать границу с Россией. Президент считает, что, несмотря на отсутствие карантина и жёстких мер в стране, тогда и сейчас ситуация с коронавирусом в Белоруссии была "не хуже, чем в России".
Также Лукашенко подчеркнул, что нужно было предварительно посоветоваться и предупредить их сторону. Но "никакой жуткой ситуации", требующей "срочных мер", не было.
"В Беларуси ситуация была не хуже, чем в России, - значительно лучше. Я настаиваю, что и сегодня не хуже. Во-вторых, зачем отрезать от этого Союзного государства ту основную часть, где нет проблем", - заявил Лукашенко.
При этом глава государства удивился, что в России между регионами движение не перекрыли до сих пор. То есть здесь страну не стали "делить на части", сообщает ТАСС.
"Это обычное было головотяпство. А как насчет формулы "друг познается в беде"? - спросил президент Белоруссии.
Накануне стало известно, что к России за помощью обратилась Белоруссия. Страна запросила защитные маски, тест-системы и аппараты ИВЛ. Эту информацию "Коммерсанту" подтвердили источники в российских государственных структурах. С похожими просьбами обратились почти все страны СНГ, кроме Украины и Туркмении.
При этом ранее Александр Лукашенко делал яркие высказывания о коронавирусе. В стране не стали вводить жёсткие меры. Сажать людей на карантин не стоит: "Запирать в этих тухлых квартирах - это не метод", - заявлял Лукашенко. И "лучше умереть стоя, чем жить на коленях". Он же говорил, что Россия "полыхает" от коронавируса.

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