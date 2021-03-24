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"Обычное дело": Северная Корея провела запуски двух крылатых ракет
24 марта 2021, 09:10 • 77 • В мире
"Обычным делом" назвали представители Белого дома запуски двух крылатых ракет Северной Кореей. Вашингтон заявляет, что очередные пуски ракет КНДР были несанкционированными, и намерен созвать союзников - Японию и Южную Корею.
Северная Корея с наступлением тёплого времени года вновь начала проводить запуски своих крылатых ракет. Первый запуск в этом году был произведён в воскресенье, 21 марта.
Как пишет южнокорейская газета Рёнхап, были запущены две ракеты малой дальности. По данным издания, в этом году северокорейское правительство начало испытания почти на месяц - прошлом году первые ракеты были выпущены 14 апреля.
По данным газеты The Washington Post, пуски проводились с западного побережья КНДР, а сами ракеты ушли в Жёлтое море. По данным источников, близких к произошедшему, нарушений резолюции Совета безопасности ООН не зафиксировано, так как ракеты не были баллистическими.
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