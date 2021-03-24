"Обычное дело": Северная Корея провела запуски двух крылатых ракет

"Обычным делом" назвали представители Белого дома запуски двух крылатых ракет Северной Кореей. Вашингтон заявляет, что очередные пуски ракет КНДР были несанкционированными, и намерен созвать союзников - Японию и Южную Корею.

Северная Корея с наступлением тёплого времени года вновь начала проводить запуски своих крылатых ракет. Первый запуск в этом году был произведён в воскресенье, 21 марта.

Как пишет южнокорейская газета Рёнхап, были запущены две ракеты малой дальности. По данным издания, в этом году северокорейское правительство начало испытания почти на месяц - прошлом году первые ракеты были выпущены 14 апреля.

По данным газеты The Washington Post, пуски проводились с западного побережья КНДР, а сами ракеты ушли в Жёлтое море. По данным источников, близких к произошедшему, нарушений резолюции Совета безопасности ООН не зафиксировано, так как ракеты не были баллистическими.