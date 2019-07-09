"Обычная шизофрения": В Сети строят версии о странной двойственности президента Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее категорично высказывалась в адрес Москвы. Так, на фоне протестов в Тбилиси политик публично заявила, что Россия якобы для Грузии - "враг и оккупант". Не прошло и месяца, как грузинский лидер смягчила риторику.

После провокации ведущего "Рустави 2" она осудила Габунию, подчеркнув, что он "позволил себе то, что неприемлемо для Грузии". Она также указала на недопустимость разделения страны на два лагеря, как и разжигания напряжённости в регионе.

Уже во вторник, 9 июля, Зурабишвили обратилась и к России. Она призвала РФ не поддаваться на провокации, а также одёрнула радикалов в республике, которые, по её словам, ставят под угрозу стабильность в стране.

В Сети двойственность публичных речей грузинки не поняли.

"Скажите, Саломе Зурабишвили - это один человек или всё же два разных человека?" - недоумевает автор Twitter-аккаунта spacelordrock.

Скриншот Twitter/spacelordrock

"Обычная шизофрения. Раздвоение личности. У политиков часто встречается", - добавила в комментариях Ирина Белова.

"Есть Саломе здорового человека, а есть Саломе зарубишвили", - сыронизировал пользователь под ником iefremov1981.