"Обычная работа": Песков призвал не связывать военные учения России с действиями США

Стало известно о том, что Минобороны и другие ведомства приступили к подготовке симметричного ответа США в связи с выходом из ДРСМД. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вы же слышали поручения президента? – сказал он. - Они же были даны".

Также официальный представитель Кремля призвал не связывать начавшиеся на юге России военные учения с действиями США. Он отметил, что это "обычная работа Российской армии".

"Но в целом в последнее время достаточно высокая активность и по военному строительству, и по поддержанию наших войск в должном состоянии", - отметил Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что вступил в силу второй пакет так называемых "химических" санкций в отношении России. На этот раз ограничения касаются финансовой отрасли. Эксперты прогнозируют нарастающую прохладу в отношениях двух стран с учетом последних событий.