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"Обычная работа": Песков призвал не связывать военные учения России с действиями США

26 августа 2019, 15:09  •  68 • Политика
В Кремле заявили, что Россия ответит на испытания новой американской ракеты. Также официальный представитель Кремля призвал не связывать военные учения России с действиями США. "Обычная работа", - отметил он.
Стало известно о том, что Минобороны и другие ведомства приступили к подготовке симметричного ответа США в связи с выходом из ДРСМД. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Вы же слышали поручения президента? – сказал он. - Они же были даны".
Также официальный представитель Кремля призвал не связывать начавшиеся на юге России военные учения с действиями США. Он отметил, что это "обычная работа Российской армии".
"Но в целом в последнее время достаточно высокая активность и по военному строительству, и по поддержанию наших войск в должном состоянии", - отметил Песков.
Напомним, ранее сообщалось, что вступил в силу второй пакет так называемых "химических" санкций в отношении России. На этот раз ограничения касаются финансовой отрасли. Эксперты прогнозируют нарастающую прохладу в отношениях двух стран с учетом последних событий.

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