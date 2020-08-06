Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ошибка элиты: Примаков неожиданно отреагировал на пасы Лукашенко
Взрыв в Бейруте показал, чем отличаются Россия, Ближний Восток от США
"Торг не с Зеленским": Лукашенко передаст задержанных россиян США
"Упаковали манатки - и уехали": Русскоязычным украинцам напрямую посов...
Главная / Политика

"Обязательно попадёте под санкции": США пригрозили немцам из-за "Северного потока - 2"

06 августа 2020, 21:40  •  44 • Политика
США пригрозили финансово уничтожить немецкий порт Мукран на острове Рюген, если он не прекратит сотрудничество с "Северным потоком - 2". Об этом говорится в письме, которое направили американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон.
Письмо было адресовано руководству компании Fährhafen Sassnitz GmbH, которая управляет портом, пишет Handelsblatt.
Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и поддержку для проекта "Северный поток - 2", вы разрушите финансовое будущее своей компании, - говорится в нём.
Сенаторы отмечают, что компания "обязательно попадёт под санкции", как только якорная баржа "Фортуна" или трубоукладчик "Академик Черский" опустит в воду первую трубу для газопровода. Американские парламентарии подчёркивают, что их письмо является не рекомендацией, а официальным юридическим уведомлением, которое касается руководства порта, акционеров и сотрудников. За участие в "Северном потоке - 2" компания попадёт под жёсткие экономические санкции, утверждают авторы послания.
Напомним, что ранее председатель комитета бундестага вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст направил письмо спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси с призывом снять все ограничения и перестать вводить новые санкции против "Северного потока - 2". Он призвал Пелоси проявить уважение к решению Европы и поинтересовался у неё, как бы американские сенаторы восприняли вмешательство в дела Техаса, Висконсина или Пенсильвании.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
06 августа 2020, 06:05
"Множество тайников по всему Крыму": Экс-офицер СБУ раскрыл планы Киева
06 августа 2020, 04:15
На улицы выйдут десятки тысяч людей: Обнародован план белорусского Майдана
06 августа 2020, 00:35
"Дальше хоть трава не расти": Медведев предупредил о печальных последствиях для Белоруссии
06 августа 2020, 12:30
"Красная линия пройдена": эксперт допустил начало войны в Белоруссии
06 августа 2020, 07:55
"Гордон - отвратительный": Лукашенко обменялся сенсациями с "главным журналистом Украины"
06 августа 2020, 07:55
Зеленский затеял масштабную реформу: Первой жертвой стал глава разведки Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 августа 2020, 06:05
"Множество тайников по всему Крыму": Экс-офицер СБУ раскрыл планы Киева
06 августа 2020, 06:05
Симоньян на новый выпад Армении ответила тремя буквами
06 августа 2020, 04:15
На улицы выйдут десятки тысяч людей: Обнародован план белорусского Майдана
06 августа 2020, 00:35
"Дальше хоть трава не расти": Медведев предупредил о печальных последствиях...
06 августа 2020, 02:25
Бунт в США: Американские генералы пошли против Трампа после скандального заявления
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 августа 2020, 10:25
Украина нашла уникальный источник благосостояния. На сколько его хватит
03 августа 2020, 23:05
СМИ: Путин приготовил миру августовский сюрприз
04 августа 2020, 02:45
"Кураторы в шоке": Политологи предсказали "команде Зе" импичмент
02 августа 2020, 20:30
Могилёв уверяет: За неделю склоню Донбасс к возвращению под тризуб
03 августа 2020, 00:10
Хабаровск захотел тишины: Шествие в поддержку Фургала закончилось провалом
04 августа 2020, 00:25
Зачем Батька злит Москву? Потому что играет в поддавки
31 июля 2020, 00:05
Первая партия "наёмников" свободно покинула Белоруссию: В деле ЧВК появилась внезапная версия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.