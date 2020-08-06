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"Обязательно попадёте под санкции": США пригрозили немцам из-за "Северного потока - 2"
06 августа 2020, 21:40 • 44 • Политика
США пригрозили финансово уничтожить немецкий порт Мукран на острове Рюген, если он не прекратит сотрудничество с "Северным потоком - 2". Об этом говорится в письме, которое направили американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон.
Письмо было адресовано руководству компании Fährhafen Sassnitz GmbH, которая управляет портом, пишет Handelsblatt.
Сенаторы отмечают, что компания "обязательно попадёт под санкции", как только якорная баржа "Фортуна" или трубоукладчик "Академик Черский" опустит в воду первую трубу для газопровода. Американские парламентарии подчёркивают, что их письмо является не рекомендацией, а официальным юридическим уведомлением, которое касается руководства порта, акционеров и сотрудников. За участие в "Северном потоке - 2" компания попадёт под жёсткие экономические санкции, утверждают авторы послания.
Напомним, что ранее председатель комитета бундестага вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст направил письмо спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси с призывом снять все ограничения и перестать вводить новые санкции против "Северного потока - 2". Он призвал Пелоси проявить уважение к решению Европы и поинтересовался у неё, как бы американские сенаторы восприняли вмешательство в дела Техаса, Висконсина или Пенсильвании.
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