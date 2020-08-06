"Обязательно попадёте под санкции": США пригрозили немцам из-за "Северного потока - 2"

Письмо было адресовано руководству компании Fährhafen Sassnitz GmbH, которая управляет портом, пишет Handelsblatt.

Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и поддержку для проекта "Северный поток - 2", вы разрушите финансовое будущее своей компании, - говорится в нём.

Сенаторы отмечают, что компания "обязательно попадёт под санкции", как только якорная баржа "Фортуна" или трубоукладчик "Академик Черский" опустит в воду первую трубу для газопровода. Американские парламентарии подчёркивают, что их письмо является не рекомендацией, а официальным юридическим уведомлением, которое касается руководства порта, акционеров и сотрудников. За участие в "Северном потоке - 2" компания попадёт под жёсткие экономические санкции, утверждают авторы послания.

Напомним, что ранее председатель комитета бундестага вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст направил письмо спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси с призывом снять все ограничения и перестать вводить новые санкции против "Северного потока - 2". Он призвал Пелоси проявить уважение к решению Европы и поинтересовался у неё, как бы американские сенаторы восприняли вмешательство в дела Техаса, Висконсина или Пенсильвании.