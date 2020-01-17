"Обязательно останутся": Политтехнолог о министрах, которые сохранят свои посты

В беседе с Царьградом политтехнолог, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин заявил, что отставка правительства, учитывая политическую культуру и системы в России, ожидается "всё время", но, тем не менее, то, что это случилось в январе, стало для всех неожиданностью.

Однако, по словам Костина, это было логично, поскольку в своём послании к Федеральному Собранию президент Владимир Путин поставил очень серьёзные задачи.

"По сути, мы переходим к новому этапу развития страны, когда мы должны решить вопрос преодоления демографической ямы, к которой мы скатываемся, потому что демографические циклы имеют волнообразный график. И понятно, что после взлёта обязательно будет падение. Для страны крайне важно быть современной, конкурентоспособной. Для этого необходимо высокое качество и количество человеческого капитала. Это люди, это дети, которые должны рождаться. Что такое собственно человеческий капитал? Это граждане страны, здоровые, которые имеют хорошее медицинское обслуживание, которые имеют хорошее образование, которые имеют нормальные возможности для своего развития и самореализации, которые получают достойную зарплату за свой труд", - пояснил политтехнолог.

Во-вторых, по его словам, необходимо серьёзное повышение уровня благосостояния граждан, и предлагаемые президентом меры коснутся десятков миллионов россиян. Кроме того, новое правительство, считает Костин, займётся выравниванием уровня и качества жизни в регионах.

"Понятно, что столица и мегаполисы всегда будут центрами притяжения - так во всём мире. Но, тем не менее, в России та разница в уровне развития и в уровне возможностей, которую даёт проживание в разных субъектах, она очень драматична. Всё-таки, чтобы мы были единой страной, у нас должно быть единое культурное пространство, единое пространство возможностей и ресурсов. И это тоже очень серьёзная задача, чтобы люди на своей малой родине могли иметь возможности для нормальной жизни, чтобы не было радикального отличия жизни в небольшом городе и в столице", - пояснил эксперт, добавив, что впервые эта задача поставлена в таком объёме в национальных проектах.

Что касается позиции КПРФ, депутаты которой отказались от голосования, Костин назвал её популистской и не связанной ни с какими реальными фактами.

"Да, просто раз мы оппозиция, то мы воздержимся, хотя лично против Мишустина мы ничего не имеем и согласны со всеми теми мерами, которые в своём послании предложил президент и которые, мы считаем, новое правительство во главе с Мишустиным должно успешно реализовывать. То есть мы согласны, но мы на всякий случай воздержимся, поскольку мы оппозиция. Это популистская позиция, она достаточно странная", - считает политтехнолог.

При этом Костин отметил, что не стоит забывать и про достигнутые при уходящем правительстве успехи, которые озвучил и Владимир Путин. К примеру, успешная работа налоговой службы, о чём много говорится в связи с кандидатурой премьера.

"За 10 лет 70 процентов экономики из тени переместили в легальное поле. Платить легальную зарплату стало выгоднее, это стало модным. Это повышение уровня собираемости налогов, как раз связано с долгой системной работой разных ведомств, не только налоговой службы, но и ЦБ РФ, Минфина, правоохранительных органов, но, тем не менее, это очевидный достигнутый успех. У нас есть территория опережающего развития, оборонка, которая действительно является, и с точки зрения новых технологий, и с точки зрения реализации программы, просто эталоном", - сказал эксперт, призвав вспомнить панику пентагоновских генералов в декабре, которые требовали увеличения бюджета немереное количество раз, поскольку "безнадёжно отстают от России".

Также Костин назвал развитие сельского хозяйства одним из главных достижений, как и в целом программу импортозамещения.

"У нас достаточно хорошая база. И поэтому, когда меня спрашивают, сколько будет новых министров, сколько старых, я говорю: обязательно останутся люди, которые эти передовые, уже наработанные практики передадут, что называется, дальше. То есть эта преемственность крайне важна. Но придут и новые люди, потому что нужен новый взгляд, новый подход, новая энергия. Без этого система, даже такая консервативная система, как государственное управление, не может развиваться и идти вперёд", - заключил Костин.