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"Обязан хорошо знать": Шойгу резко ответил на выходку министра обороны Германии

23 октября 2021, 15:30  •  129 • Политика
Глава Минобороны России Сергей Шойгу резко ответил на выходку министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая призвала к сдерживанию нашей страны. Шойгу без грубости, но довольно доходчиво отметил, что именно глава оборонного министерства ФРГ "обязана хорошо знать".
Речь идёт о словах Крамп-Карренбауэр о том, что якобы Москва несёт угрозу для партнёров НАТО в странах Балтии, а также в Чёрном море. В связи с этим, по её словам, необходимо ужесточить политику, проводимую ФРГ в отношении России, и в целом приложить усилия для сдерживания нашей страны с использованием ядерного оружия.
Шойгу дал понять, что армия России находится в курсе того, что на фоне призывов к военному сдерживанию нашей страны НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам.
"Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать", - предупредил министр.
Он отметил, что безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России, однако к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готовы именно представители НАТО.
При этом Шойгу напомнил немецкой коллеге о реализации натовского плана "сдерживания" в Афганистане, закончившегося катастрофой, "с которой теперь разбирается весь мир".

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