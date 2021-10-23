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"Объявить войну России?!": Жители ФРГ взялись за головы после заявления министра обороны
23 октября 2021, 09:40 • 162 • Политика
Жители ФРГ взялись за головы после заявления министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. "Она ещё и России войну объявить хочет?" - недоумевают читатели Die Zeit.
Речь идёт о словах немецкого министра, которая заявила о том, что, мол, Москва несёт угрозу для партнёров НАТО в странах Балтии, а также в Чёрном море. В связи с этим, по её словам, необходимо ужесточить политику, проводимую ФРГ в отношении России.
На страницах немецкой газеты Die Zeit читатели напомнили о том, что Европа трижды хотела "поживиться за счёт России и каждый раз возвращалась из России с кровавым носом".
"Русских это, думаю, немало позабавит", - пишут другие.
Некоторые напомнили о провале Запада в Афганистане.
"Мало своего позора в Афганистане, что она ещё и России войну объявить хочет?" - пишут возмущённые граждане ФРГ.
"А ведь раньше именно немцы как-то отличались ответственным подходом к формированию отношений с Россией", - сетуют другие.
Некоторые также призвали министра быть корректнее в отношении России, особенно накануне зимы.
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