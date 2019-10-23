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"Объявили победителями себя. Трубили повсюду": Горбачев сделал признание о причине проблем Запада и России

23 октября 2019, 04:24  •  90 • В мире
Завершение геополитического, экономического и военного противостояния между Западом и блоком государств, возглавляемых Советским Союзом, получившего название "холодная война", было общей победой, однако лидеры западных стран, а особенно США, называли сами себя победителями и "трубили об этом повсюду". По мнению Михаила Горбачева, в этом кроется основной источник проблем, существующий между Россией и Западом.
Об этом экс-президент СССР рассказал в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, поводом для которого стало 30-летие падения Берлинской стены, которая долгие годы была своего рода символом "железного занавеса" между Западом и Востоком.
Затронув в интервью вопрос холодной войны, Горбачев напомнил, что ее окончание было общей победой, однако западные политики, и прежде всего в США, поспешили присвоить себе лавры победителей.
"Трубили об этом повсюду. И, кстати говоря, средства массовой информации пошли у них на поводу", - заявил Горбачев.
При этом никто на Западе не захотел задуматься о том, как такая "трактовка" будет воспринята в России и каким образом она отразится на дальнейших взаимоотношениях. При этом, добавил Горбачев, Запад сразу повел себя так, "словно ему все позволено".
Основная причина разногласий между Западом и Россией кроется в том, что западные политики "не выдержали испытания новой эпохой".
"В этом корень и первопричина нынешних проблем", - считает экс-президент СССР.
Однако, продолжил он, пришло время, когда на Западе все серьезнее задумываются о том, насколько вредны все попытки изолировать Россию, и что уже приходит время, когда необходимо совместными усилиями искать выход, который устроил бы все стороны.
"Об этом, я знаю, задумываются и в России. Убежден, что Германия может и должна внести весомый вклад в этот процесс", - подчеркнул Горбачев.

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