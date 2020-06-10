"Объявила блоха медведя врагом": В России не сдержались после выпада Румынии

В национальной стратегии обороны государства на 2020-2024 годы говорится, что Румынию тревожит наращивание военного потенциала на восточном фланге. Действия России они и вовсе считают "агрессивными".

В документе, размещённом на сайте администрации президента Румынии, говорится, что геополитическая напряжённость "создает серьёзные вызовы для стратегических национальных интересов". Румынский президент Йоханнис, оценивая стратегию, также подчёркивает, что в ней предлагается сделать упор на "комплексное управление рисками и угрозами", передаёт РИА Новости.

В свою очередь, в Рунете категорично отреагировали на выпад со стороны официального Бухареста.

"Объявила блоха медведя врагом", - смеётся в комментариях ресурса "Яндекс.Новости" пользователь Виталий Вашуков.

Комментатор Сергей полагает, что Москва должна проигнорировать мнение Румынии.

"К враждебно относящимся к нам государствам не надо относиться так же. Надо просто о них забыть. Не обсуждать, не торговать, не помогать. Просто забыть. Вы скажете: а как же тогда экономика? Так вот и надо вкладывать в свою экономику, а не во враждебную нам. И смею заверить, объёмы требуемых вложений и отдача от них внутри своего же государства выше, чем торговля на внешнем рынке по ценам демпинга", - указал он.

Олег С предлагает попросту обложить товары из Румынии дополнительными пошлинами.

А Sergey A рассуждает, что такая стратегия обороны появилась лишь потому, что румыны забыли горькие уроки прошлого.

"Под Воронежем их ничему не научило, а Сталинград поставил точку. Забылось, наверное", - подмечает он.

Блогер под ником Grom J попытался урезонить дискутирующих. "Вот Дракула у вас враждебный, а мы нет", - миролюбиво заметил он.